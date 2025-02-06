婆婆給名錶被轉送親家臉綠 媳婦抱怨反挨轟：開始考慮休妻

婆媳關係一直是婚姻關係中難解的課題，不是怪婆婆們意見多，就是嫌媳婦們太自私，各自都有道理可說嘴。一位女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」貼文分享，婆婆在過年前有送她一只手錶，因為不喜歡直接轉送給媽媽，當婆婆問道怎麼沒戴錶時，她也如實告知，不料卻見婆婆臉色大變，引起網友們熱烈討論。

原PO敘述，過年前婆婆買了一只手錶叫兒子帶回家給她，因為不怎麼喜歡，馬上就轉送給了媽媽。除夕當天回婆家吃飯，婆婆問道「手錶怎麼不戴呢？是不是不喜歡呀？」沒想到，在聽見一番大實話後，臉臭得比吃了大便還難看，而在一旁的老公也馬上叫原PO不要這樣對婆婆講話，不過她卻認為婆婆既已送出的東西，管別人要怎麼處理。

貼文一出引發網友們熱議，留言一面倒地認為這媳婦「沒禮貌」，「為什麼這麼無禮還沾沾自喜？」、「問：如果妳送人東西，對方也這樣說，妳心裡怎麼想？」、「說一句：『很喜歡！捨不得戴』（真不會說話）」、「壞婆婆一定有，但現在卻有種媳婦，就是婆婆沒怎樣，但別人討厭婆婆，我也要跟著討厭婆婆，這樣才有跟閨蜜一起罵的快感。自以為的覺醒，殊不知旁人看來只是一場笑話而已！」、「只看到爛媳婦，沒有壞婆婆」。

對此，有網友則是當起偵探，查出這位婆婆送給原PO的竟是名錶，「浪琴欸」、「傻傻的，婆婆送她浪琴錶很不錯了，不識貨還嫌棄」、「這錶以前很受歡迎的」、「哇！ 這錶不便宜唉！ 這麼好的婆婆哪找！」；也有人認為親家母也有錯，「不管價值多少，婆婆給的就不該再轉送，娘家媽媽也是，收禮沒問嗎？若知道是親家母送女兒的還收，那真的是有其母必有其女，無言」。