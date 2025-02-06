百萬月子中心誰住？護理師揭爸8成是「這類人」 母長相超美

女子產後每月20萬元左右的月子中心值不值花費，是兩性之間討論不完的話題，居然還有金字塔頂端的百萬房型？一名護理師網友透露自己在「百萬月中」工作，觀察到入住的客戶夫妻類型，爸爸8成不是台灣人，而媽媽幾乎都是外型美麗。

該名護理師於Dcard以「開箱什麼人住百萬月中」為題發文表示，她最近到百萬月子中心入職，房型最便宜每月35萬元起跳，最貴破百萬元，一日3.5萬起跳，並分享住破百萬元的客戶類型。

她觀察客戶大致有4細節：

不過，護理師坦言客戶實際有沒有錢不清楚，她是看學歷、談吐、打扮、日常用品去猜測，因為有不小心瞄到客戶的工作文件，例如留美學歷、台積電工程師。對方講電話的內容都像老闆在交代事情，用的筆電「xx萬」，而訪客常是藝人，或開口閉口喊「老闆老闆」、穿著名牌、帶燕窩之類。

網友們多數驚訝台灣有「百萬月中」留言回應，「想知道哪裡有」、「6年前聽說系上教授的老婆（也是教授），產後月子中心一個月至少20萬，已經很驚訝！現在看到這篇，原來是我見識太淺」。甚至有人夫分享，他之前發文說要花200萬給老婆坐月子，卻被男網友嘲諷「喇叭嘴」。

有人認為「或許是那間服務外國人特別好，造成外籍頂流人士聚集」、「外國醫療超貴，打個點滴要5000元，月中一個月照顧到好100萬哪有貴」、「前0.1%族群生活看看就好，畢竟他們的價值觀想法，凡人收入是承擔不起的」。