「筷子拿法」成擇偶條件？ 他見約會對象1動作冷掉：不會再約下次

亞洲人對筷子想必一點都不陌生，但你曾留意過自己拿筷子的方式嗎？有一位網友在Dcard貼文表示，可能是家裡從小鞭策他拿筷子的正確姿勢，當自己看到其他人或女朋友以不正確的方式使用筷子時，便會心生厭惡，引起網友們熱議。

文中，原PO先是以示意圖展示「正確持握筷子」的姿勢，「以虎口墊住兩根筷子的上端，拇指、食指、中指共同捏住一根筷子，再用無名指拖著另一根，且動筷時只能動食指、中指」。他坦言，這幾年約會過的女性中，就算長相性格都合胃口，但是只要吃飯用筷子看到拿法不對，便不會再約下一次。原PO更自豪地說，至今交往過的每任都是筷子拿得好的，尤其是前前任手很白，拿起筷子的樣子真的很好看。

不料貼文一出，網友們罵聲一片，「這什麼怪癖？」、「拿筷子拿出優越感」、「在那邊自以為自己才是正確的才會讓人冷掉，什麼正不正確，法律是有規定嗎？笑死」、「夾得起來就是『會用筷子』了吧」；也有人酸原PO，「我不相信如果有一個長超正、個性好、家世也ok、工作也不錯但不會用上圖那種拿筷方式的，你還會冷掉欸，就只是因為你沒遇過而已吧」。

不過，也有網友理解原PO想法，留言緩頰說道，「我懂你欸，我也是筷子拿得很標準的人，但不是因為家裡規範，是自己覺得拿筷子姿勢標準的話，夾東西看起來就很優雅」、「很難欸！我老公也是拿得超級標準的，他說是因為小時候他爸爸就會要求，我回想了一下，小時候好像沒有特別被糾正過拿筷子的姿勢」、「我懂！我之前也是屬於筷子沒拿得那麼好的人，被朋友糾正後現在拿的是你說的那種拿法，然後現在跟網友出去見面都會特別注意對方拿筷子的手法，如果拿的很醜我也會冷掉」。