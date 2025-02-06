快訊

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

學不乖？竹縣遠東紡織廠爆黑歷史10年6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

Zenfone 12 Ultra支援eSIM變旅拍神器！AI功能滿滿台味一次看 LINE也能用AI通話即時口譯

聽新聞
0:00 / 0:00

「筷子拿法」成擇偶條件？ 他見約會對象1動作冷掉：不會再約下次

聯合新聞網／ 綜合報導
拿筷子示意圖。圖／ingimage
拿筷子示意圖。圖／ingimage

亞洲人對筷子想必一點都不陌生，但你曾留意過自己拿筷子的方式嗎？有一位網友在Dcard貼文表示，可能是家裡從小鞭策他拿筷子的正確姿勢，當自己看到其他人或女朋友以不正確的方式使用筷子時，便會心生厭惡，引起網友們熱議。

文中，原PO先是以示意圖展示「正確持握筷子」的姿勢，「以虎口墊住兩根筷子的上端，拇指、食指、中指共同捏住一根筷子，再用無名指拖著另一根，且動筷時只能動食指、中指」。他坦言，這幾年約會過的女性中，就算長相性格都合胃口，但是只要吃飯用筷子看到拿法不對，便不會再約下一次。原PO更自豪地說，至今交往過的每任都是筷子拿得好的，尤其是前前任手很白，拿起筷子的樣子真的很好看。

不料貼文一出，網友們罵聲一片，「這什麼怪癖？」、「拿筷子拿出優越感」、「在那邊自以為自己才是正確的才會讓人冷掉，什麼正不正確，法律是有規定嗎？笑死」、「夾得起來就是『會用筷子』了吧」；也有人酸原PO，「我不相信如果有一個長超正、個性好、家世也ok、工作也不錯但不會用上圖那種拿筷方式的，你還會冷掉欸，就只是因為你沒遇過而已吧」。

不過，也有網友理解原PO想法，留言緩頰說道，「我懂你欸，我也是筷子拿得很標準的人，但不是因為家裡規範，是自己覺得拿筷子姿勢標準的話，夾東西看起來就很優雅」、「很難欸！我老公也是拿得超級標準的，他說是因為小時候他爸爸就會要求，我回想了一下，小時候好像沒有特別被糾正過拿筷子的姿勢」、「我懂！我之前也是屬於筷子沒拿得那麼好的人，被朋友糾正後現在拿的是你說的那種拿法，然後現在跟網友出去見面都會特別注意對方拿筷子的手法，如果拿的很醜我也會冷掉」。

洗筷子

相關新聞

「筷子拿法」成擇偶條件？ 他見約會對象1動作冷掉：不會再約下次

亞洲人對筷子想必一點都不陌生，但你曾留意過自己拿筷子的方式嗎？有一位網友在Dcard貼文表示，可能是家裡從小鞭策他拿筷子的正確姿勢，當自己看到其他人或女朋友以不正確的方式使用筷子時，便會心生厭惡，引起網友們熱議。

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區還有在收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

一句好話

即使竭盡心力，仍無法保證順利；但增加的實力，讓前進會更有利。

【烘焙樂5-4】走味關係／烤箱前的理性與感性

回想自己剛離家、嘗試自行動手做料理的時候，經常憑著記憶跟直覺橫衝直撞、胡亂調味，成果竟然還稱得上好吃，忍不住偷偷在心中竊喜，自以為頗有廚藝天分，殊不知只是舌頭尚未辨別加工與天然滋味的差異，加上一般的家常吃食，通常不會要求太過細膩的調味，於是容易矇混過關罷了。

【當代散文】何玟珒／新居地

新居地裡面藏有許多故事，每一個家庭、每一個空間都有他們自己的線性敘事，他們的故事以聲音傳遞……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。