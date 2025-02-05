男想娶大5歲女友遭反對 父母撂狠話：除非我死否則休想進家門

結婚不只是兩人的事，也象徵兩家庭的結合。日前有位女網友語重心長地發文，「別擋人家談戀愛」，她分享自己的大表哥年近40歲，後來認識了45歲的表嫂，兩人認真交往也打算結婚，表哥很開心的帶表嫂回家見父母（原PO的姑丈、大姑），卻遭強烈反對，姑姑和姑丈還揚言，「除非我死，她休想進我們家門」。

一名女網友在Threads發文表示，大表哥身高165公分，是個電腦工程師，家境小康，大姑丈、大姑姑常常擔心他的婚事，年近40歲又身高不高的情況下，幾乎沒有談過戀愛，常常被姑姑催婚。在一次公益活動中，表哥認識了45歲的表嫂，對方不是絕世美女，但聰明善良、個性主動，所以兩人認真交往了幾個月後，表哥就興沖沖的帶表嫂回家見爸媽。

沒想到大姑姑跟大姑丈強烈反對，認為女方年紀太大，可能會有生育問題，希望表哥分手，去找年輕對象，甚至撂狠話，「除非我死，不然她休想踏進我家門」。原PO表示，「表哥雖然孝順，但也沒有因此分手，和表嫂達成共識，順其自然地走下去」，沒多久大姑因病去世，隔天姑丈也離開人世，沒有阻礙後，表哥跟表嫂就迅速結婚了。

接著她指出，多年後全家去拜訪很久沒見到的表哥跟表嫂，只見兩人60歲了還手牽著手，很幸福的樣子，因此原PO感慨，「如果當年的長輩能夠看到自己的兒子如今這般快樂，會不會為當初的話感到遺憾？如果當初表哥選擇分手，我們還能見到現在這個幸福的他嗎？什麼時候人們才能真正為他人的幸福著想呢？」

文章曝光後，許多網友感嘆，「很多死守觀念的亞洲父母，真讓小孩很慘，小孩都幾歲了，還要插手管一堆，念大學、結婚都要經過他們同意，只差沒有指腹為婚」、「不懂為什麼40多歲了，結婚還要父母同意？」、「從心底快樂才能超越限制，我老婆大我10歲，當時媽媽也是堅決反對，阻擋了10年，後來在大家的幫助，以及我跪下來跟媽媽好好談，她才接受，現在媽媽內心也有一點自責吧」。