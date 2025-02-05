電資女苦惱孝親費問題「友人酸被洗腦」 網：家人扶持是根本

出社會後應該承擔撫養父母的責任嗎？一名電資女發文表示，自己原本認為給予父母孝親費理所當然，但對於金額又不知如何拿捏，擔心只給1萬或2萬會讓雙親生活很拮据，同時朋友又說她被父母「洗腦」。對此，原PO詢問網友，「出社會就要擔起養父母的責任嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她從小一直認為爸爸退休後就要成為家裡的經濟支柱，因為自己是獨生女，爸爸也65歲了，理所當然要承擔家裡經濟，但她在瀏覽社群網站時，發現很多人認為給孝親費是「陋習」。

原PO表示，自己目前正在讀電資碩士班，未來年薪可以破百萬，能夠超越爸爸，但並不知道如何拿捏給孝親費的分寸，不可能全部上繳，因為自己也有家庭要照顧，如果只給1萬或2萬，又會擔心父母生活會很拮据；雖然媽媽有在投資股票，但爸爸退休金僅有2萬，因此還是會擔心兩人的生活問題，不過有朋友認為原PO被父母「洗腦」，對此她詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為家庭互相扶持是根本，不存在洗腦，「為什麼給爸媽錢就是洗腦很成功？爸媽對自己很好把自己養大，長大有能力了，想給錢讓父母過好生活不是很正常嗎？」、「我不知道為什麼這叫洗腦？自己幼小脆弱時，是誰承受著職場上工作的壓力與磨難挫折，換取妳好幾十年無憂無慮的溫飽與成長？互相體諒、互相幫忙才是真正的幸福」。

也有網友建議，先照顧好自己生活，再考慮孝親費問題，「如果不影響到自己生活的話，看妳自己要給多少都可以，如果已經影響到自己的生活了，妳可以不給」、「有能力照顧父母就照顧他們，每個家庭都不一樣，所以不能給妳一個硬性的標準，如果真要說的話，就是看看爸媽怎麼對待妳的」。