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不想嫁公務員？他嘆女生聽到公職立刻冷掉 網駁：別越級打怪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友感嘆「公務員在擇偶市場真的很弱勢」。示意圖/ingimage
一名男網友感嘆「公務員在擇偶市場真的很弱勢」。示意圖/ingimage

隨著時代發展，公務員在婚姻市場也越來越不吃香了嗎？一名男網友發文，稱他用「公務員」的頭銜去認識女生，發現根本沒有人願意進一步發展，科技業光是分紅就遠超過公務員年薪，讓他不禁感嘆，「公務員在擇偶市場真的很弱勢」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己今年30歲，身高181公分是新竹人，每當他用「公務員」的頭銜去認識女生，根本沒有人願意進一步發展，聽到公務員直接「冷掉」。

原PO反思，高中同班同學去科技業，光是領分紅就遠超過他的年薪，就算是後段學校畢業進產線，薪水也高於公務員，而且只要是聯誼場合，有一兩個男生是台積電或聯發科的員工，根本沒人會看他一眼，讓原PO覺得公務員在女生眼裡就是「穩定窮」，忍不住感嘆，「一眼望到頭的低薪人生，25歲以上的女生，沒有人會想跟你繼續發展」。

此文一出，不少網友認為求偶無關職業，不要越級打怪，「你有沒有想過原因可能根本不在職業？還有長相、氣質、談吐」、「人品跟長相佔極大的關係」、「若真的是如你所說女生都對你沒興趣，先考慮是不是自己的問題吧。全身上下都平平無奇，工作又不能加分，當然對你沒興趣了」、「不要越級打怪就不會有這個困擾了，茫茫人海一定有適合的」。

也有人分享經驗反駁原PO，「我今年29歲，特考公務員，含加班費、投資還有其他一些哩哩扣扣，年收入大概120-130萬那邊，硬體條件比你還差，目前有女友，單位裡面有老婆、女友的不在少數」、「本人37歲、雙北公務員，曾被女公務員暗示、丟球過，我想應該是人的問題」。

兩性關係 公務員

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