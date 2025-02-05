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說好不婚不生…9年後女友哭訴「不負責任」 男無奈：該給多少分手費

聯合新聞網／ 綜合報導
說好不婚不生女友卻反悔，男子考慮付分手費好聚好散。 示意圖／ingimage
說好不婚不生女友卻反悔，男子考慮付分手費好聚好散。 示意圖／ingimage

現代人思想開放，不少情侶也秉持著不婚不生的心態交往。然而一名網友在Dcard發文詢問，自己有一位交往九年的女友，兩人原本說好不婚不生，如今對方突然反悔，又是想結婚又是想生小孩，他婉拒後對方直接崩潰大哭，認為原PO不負責，尷尬的他近日考慮附上分手費好聚好散。

原PO表示和女友交往九年，交往初期女友就表明是不婚不生派，但最近卻改變心意覺得年紀到了，希望兩人可以結婚。因為當初有講好，所以原PO婉拒了要求，並補充女生跟自己的收入相差太大，所以不太想跟她結婚。最近見面女友又說想生小孩，問原PO願不願意為了小孩和她結婚。原PO回答不願意，結果女友崩潰大哭，覺得他很渣、很自私，認為已經陪伴9年了，應該至少結婚給保障。

他表示經過考慮後，目前打算好好提分手並給女友一筆錢，希望大家各退一步好聚好散，因此先來詢問網友怎麽提分手比較好，還有分手費給多少才合適。原PO強調，雖然知道女方一定會受傷，但還是希望能把傷害降到最低。

貼文曝光後，許多網友認為原PO無須負責，「不用給分手費吧，事先就講好了不是嗎？是女方反悔耶」、「我是覺得不用給錢啦…當初明明是她自己也同意的共識」、「你該做的就是趕快分手不要耽誤她找下一位！不要理會她的情勒了」。但也有人站在女方立場，「九年真的很長耶，在這途中價值觀產生改變很正常吧，我是不太相信大家都有辦法遵守自己九年前下的承諾」。

兩性關係 分手

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