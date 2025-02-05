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AA制交往3年…男細算女友開銷驚「都沒存錢」 網揪1點嗆：原因在你

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男友表示，交往三年的女友似乎都沒在存錢，卻不知道該如何與她溝通。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位男友表示，交往三年的女友似乎都沒在存錢，卻不知道該如何與她溝通。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

情侶間對於雙方的財務狀況有基礎認識很正常，但若過度干涉則可能引起對方反感。一名男網友近日發文表示，他與女友都超過30歲，雖然平日兩人開銷都是各付各的，但他細算女友的花費後發現，對方似乎都沒存什麼錢，溝通後卻只得到「又沒花你錢」的回答，讓原PO十分煩惱，該如何與女友討論理財問題較好？

原PO在Dcard上發文表示，他與女友交往3年，期間兩人的花費都是AA制，女友月薪約4至5萬，原PO年薪則是她5倍以上。

原PO細算兩人平時開銷，每個月他們都會到好一點的餐廳吃2次飯，每次都要花2到3千元、兩人每半年會到國內外旅遊，一趟的開銷約為2到3萬元，再加上生日或節日時出去玩、吃大餐及送禮的費用，算下來每年各自都花了10萬元左右。

原PO表示，這些開銷對他來說雖然沒什麼壓力，但對女友的負擔應該不小，更何況她每月還會額外在美甲、皮膚保養上花費幾千元。然而，每當原PO與女友討論是否該省點錢時，便會得到「又沒花你的錢」的回應，讓他感覺對方似乎都沒在存錢、規劃未來，因此想求助網友，該用什麼方式與女友溝通才好？

對此，有網友認為，既然兩人的花費是AA制，就無權干涉太多，「你可以叫收入只有你五分之一的女朋友不要出錢，你出。不然你們都一起出門吃大餐、一起出國玩又AA ，那她怎麼可能存得到錢」、「聽起來你年薪至少也有200萬以上了，好歹也AB制體貼她一下或多幫她一些吧，如果這樣她還存不到錢你再來說。只能說你沒有很愛她」、「她又沒花到你的錢，還要調整別人的金錢觀」。

也有人給原PO建議，「你要先和她討論，彼此有沒有共同支付未來大型支出的需求與意願，譬如共同買房買車養育小孩。假如她根本沒打算跟你組建家庭，或者願意結婚但打算由你全出大型支出，或者打算婚後不新增大型支出，那她存不存錢，當然和你無關」、「她就是因為交往後才沒錢存，所以最大的原因是你。每個月有接近1/3的薪資都是跟你有關，那都是額外支出。如果你真的擔心，過年都給她一份紅包直接讓她存起來。不用怕她不存，每個年為了你都有10幾萬的支出，看得出沒有月光，而是有規劃的」

AA制 女友 存錢 情侶 月薪 開銷

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