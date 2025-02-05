平日見面限兩天、旅行只能趁出差 她交往日男7個月才知當小三

成為第三者卻不知情！一名女網友在Dcard曝光經歷，透露自己因為日籍男友隱婚而淪為第三者。男方過去自稱受不了家裡逼婚外派來台，雖然交往時有不少怪異舉動，但都以「文化差異」為由哄騙，直到過年男友消失，她才輾轉得知對方早有家室，儘管傷心還是很慶幸自己馬上抽離，也呼籲「要學會警惕、學會為自己設下停損點，擦亮雙眼、保持清醒」。

原PO表示兩人去年透過高爾夫認識，對彼此產生好感，自然而然就在一起，交往後有察覺到一些奇怪之處，像是總說家裡太亂不帶她回家、國內過夜旅行都選在出差時、平日以週一到週三上班太累只在週四、五見面、假日只打兩、三小時的高爾夫就匆匆趕回家、社群拒絕互相追蹤等等。雖然這些行為讓她感到困惑和不安，但對方總把台日文化差異掛在嘴邊。

直到對方回日本出差兼過年，接著整整消失兩週，原PO才請跟男友同公司的朋友幫忙打聽，終於知道對方已婚，交往七個多月總是很忙、假日都沒辦法為空出完整時間的原因也水落石出。她坦言一切早有端倪，自己卻傻傻相信文化差異。雖然難過，但更無法接受自己在不知情的情況成為第三者，忍不住以自身經歷建議大家：「一段關係讓妳感到不安，或察覺對方有所隱瞞，一定要相信直覺」。

貼文曝光後網友紛紛上前安慰，「只能說跟日本人相處看他約妳的時間點就可以看出端倪，辛苦妳了」、「抱抱妳，我相信美好的妳也值得美好的人伴妳左右」、「女人要相信自己的直覺，也不要因為遇到日本人就覺得這些行為都可以合理化」、「只能說眼睛要雪亮點，相信自己直覺」。