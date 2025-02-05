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孫女領年終請客盡孝！聽說外婆吃享鴨 阿嬤爆氣：我吃西堤很寒酸

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己領了年終後分別請了父母方的家人吃飯，卻因為餐廳不同讓阿嬤「爆氣」。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己領了年終後分別請了父母方的家人吃飯，卻因為餐廳不同讓阿嬤「爆氣」。圖／ingimage

對於社會新鮮人而言，第一次領年終是一件值得紀念的事，因此不少人會請家人吃飯來慶祝。近日有網友發文，表示自己領了年終後分別請了父母方的家人吃飯，卻因為餐廳不同讓阿嬤「爆氣」。

原PO在Dcard發文，表示自己領了出社會後的第一份年終，決定請家人們吃飯表示一下孝心。

原PO為阿嬤家訂了西堤，因為她考慮到阿嬤喜歡吃牛肉，西堤也比較符合爸爸這邊的口味，而且西堤有提供套餐，可以每個人點一套。外婆家則訂了享鴨，因為原PO的外公喜歡吃中式料理，而外婆家的人也比較多，吃合菜比較方便，可以點比較多道料理。

想不到在吃飯之後的幾天，原PO與阿嬤聊起自己帶外婆一家去吃享鴨時，阿嬤突然「爆氣」，說原PO請他們吃西堤很寒酸，認為這樣很不公平。

原PO認為自己只是考慮到兩家人口味不一樣，且爸媽要吃兩次，所以才訂了兩家不同的餐廳。此外，她也認為西堤和享鴨的差別應該沒有像阿嬤所說的那麼大。

本來只是好心請家人吃個飯，沒想到阿嬤卻一直念到年後，這讓原PO的心情很糟，連媽媽都特意發私訊安慰原PO，說阿嬤本來就是那樣，叫她別放在心上，並表達了自己與爸爸的謝意。

許多網友為原PO抱不平，「西堤哪裡寒酸啊？下次請阿嬤吃路邊攤」、「跟奶奶說：再吵明年吃肉燥飯」、「下次吃滷肉飯，再哭幾句就改白飯」、「有這份心意很棒，不曉得阿嬤為什麼會覺得西堤寒酸，認真吃也是很多錢」。

也有網友推測這是阿嬤的觀念問題，「有些老人就是這樣，覺得你掛著她家的姓為什麼要花錢請外姓人吃飯，不要想太多」、「我猜不是餐廳的問題，就只是看你也帶外婆去就不開心」、「有些阿嬤就喜歡跟外婆比較，我家就是，我阿嬤可以接受我帶她吃好用好；知道外婆也有，就心情不爽」。

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