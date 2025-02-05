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交往4年女友偷錢又逼婚！25歲男苦惱「怎麼辦」 眾人傻眼：還不分？
家賊難防！一名網友在Dcard求助，近日發現長跑四年的同居女友會偷錢，不僅偷用他的銀行帳號轉帳，更是連櫃子裡的現金都不放過。最讓他害怕的是女友不斷催婚，甚至在沒有和原PO達成共識的情況下，就和媽媽表明兩人要結婚並徵求同意，還揚言婚後要向家裡借款200萬創業，種種行徑讓他非常崩潰。
原PO表示和女友今年都25歲，交往4年左右，目前同居。前陣子發現女友偷偷用他的網銀轉帳3千元到自己帳號，但沒有揭穿她，想說小錢就算了。沒想到一陣子後，放在抽屜裡的3萬元憑空消失，翻遍整個家都找不到，雖然心裡有底，但他還是不敢相信，不過因為也沒有證據是女友拿的只能作罷。
最誇張的是，前幾天女友透露兩人交往之前曾被騙過20萬元，稱「現在已經還清了」，原PO詢問詐騙過程，對方卻不給任何說明，但整個對話最奇怪的是，詐騙按理就是一次被騙走20萬，他疑惑「怎麼還會有還清的問題」。更讓他不安的，還有女友每年都吵著要結婚，過年時還直接跟父母說今年兩人打算結婚並已經取得同意，緊接著還喊要跟家裡借200萬開飲料店。種種行徑讓他非常頭痛，無奈問「遇到這種會偷錢的女友該怎麼辦」。
貼文曝光後令許多網友傻眼，「這婚你還結得下去，你才是被詐騙吧」、「被騙20萬，居然要還清，八成被詐騙然後當人頭戶或者做過車手」、「你可以蒐集證據提告，請盡快分手，這種人很可怕」、「女友人品有問題快逃，說不定她還偷了或做了其他你沒發現的事」、「品德操守不好，不能託付終身」。
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