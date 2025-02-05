老為下廚吵翻天！超傳統婆家逼煮飯 「生活白痴」媳婦快崩潰

結婚後的女人一定要學會「煮飯」技能嗎？一名女網友發文，稱她嫁入了很傳統的家庭，經常因為她不煮飯而爭吵，就算她已經努力學習了，仍被婆婆指責，因此詢問網友：「結婚的女人是不是一定要會煮飯呢？」

一名自稱「從小就是生活白痴」的女網友在Dcard發文，表示她嫁入了一個「傳統」的家庭，常因為她不煮飯爭吵，她雖然嘗試過煮飯，但總是「一團糟」，學煮飯時也讓婆婆很不耐煩。原PO也質疑，明明她有清廚房油污、幫忙善後，且老公本身也會煮飯，為何一定要她煮呢？

原PO表示，當她不煮飯時，婆婆都會質問她「為何不學」、「那都是你們應該要做的」，但她都會做家事，且在廚房備料加煮飯、清潔大約需要三小時，學煮飯也會很認真看食譜、挑菜、炒菜和清潔，仍被婆婆嫌棄。對此，她詢問網友：「是不是我真的應該要努力學煮飯呢？」

此文一出，不少網友認為婆家太傳統，建議原PO不要住在婆家，「不一定要會煮飯，一定不要住婆家」、「妳最好出去工作，跟老公協議搬出去住，因為妳遇到惡婆婆」、「是妳婆家太傳統吧」、「經濟狀況不好也可以住娘家啊，沒人規定一定要住婆家吧」。

也有網友分享婆媳相處的經歷，「我離婚前在一個超傳統的婆家，跟公婆、妯娌同住，明明我就有自己的工作，還是會期望我煮飯，我後來覺得，煮飯是煮給自己吃，為了自己煮的，不是要取悅任何人的」、「我回去婆家，婆婆也沒讓我煮過飯，在我家，我是有煮飯的，我娘家從小就有教，其實也不難，熟能生巧罷了」、「主要是看家庭的觀念，像我烹飪方面不太好，最近結婚了，雖然妻子會做菜，不過妻子是外國人，還在適應中，家裡的觀念就是先要求自己的孩子做到，才會要求媳婦」。