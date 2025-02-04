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女童捷運裡大哭吵鬧 爸爸1舉動網讚：需要多點這樣的父母

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享某位家長搭捷運時高EQ教育小孩，讓孩子不打擾到別人的方法。示意圖。聯合報系資料照
一名網友分享某位家長搭捷運時高EQ教育小孩，讓孩子不打擾到別人的方法。示意圖。聯合報系資料照

上班族剛結束一天辛勞，搭捷運準備好好休息時，若遇到孩童哭鬧，恐怕會有些不舒服。不過日前有位女網友表示，她在捷運上看到一位女童大聲講話，這時女童爸爸高EQ（情商）安撫女童，讓她大讚「這位爸爸根本是神」。

一名女網友在Threads發文表示，在下班人潮眾多的捷運上，有一對爸爸、媽媽帶著一位小女孩，年紀大約是剛學會講話，也很會講話的那種。而他們在捷運台北車站上車後，妹妹一直鬧「要媽媽抱」 ，而這時爸爸就用很平穩的口氣說：「現在這裡媽媽不方便抱，只能跟妳牽手牽手好嗎？」不過這樣的安撫無效。

妹妹還是接著再說「媽媽抱」，爸爸重複且面不改色說一樣的話，接著妹妹就開始大哭，下一站捷運西門站到了，爸爸就說「那我們先下車，等妳情緒比較平穩了我們再搭車」。這一切讓原PO大讚「爸爸根本是神，這種教育也太讚了吧！」

文章一出，網友留言贊同「這位爸爸的教育方式值得學習」、「相比之下，這比很多放任不管小孩大哭大鬧大叫的父母好太多了，社會上需要多點這樣的父母」、「上次去東京，我家小孩兩個突然吵架，爸爸也是直接把小孩帶下車，車上的人沒必要聽他們吵架」、「我們家也是這樣教育的，但是每次都會浪費掉很多時間，出門去玩的話最好不要把行程排得太滿，也很少預約餐廳，需要排隊的名店也盡量避免，包包裡要帶小零食、小玩具逗小孩，每次出門媽媽包都很大」。

小孩 捷運

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