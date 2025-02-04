台灣每年逾四萬人再婚 專家：結婚前這件事情先做好

依據內政部最新資料，2023年台灣離婚及喪偶人口的再婚率，男性為1.87‰，女性達1.94‰，全年再婚人口總計44,435人。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐觀察，近10年再婚人數，再婚人數最高的是2015年47,386人，2020~2021年是疫情最嚴重的時刻，因此多數經濟活動或計畫都被打亂，因此2020和2021年再婚人數都不到4萬人，其餘各年再婚人數在4.3~4.7萬人之間。

台灣房屋加盟事業總部法務協理游璿樺表示，重組家庭越來越常見，由於組成可能涉及前一段婚姻的子女，較需要事先規劃的則是財產分配。

游璿樺指出，多數的夫妻沒有特別約定就屬於法定財產制，也就是針對兩人財產，區分婚前和婚後資產，在結束婚姻關係或繼承時，可以向夫妻一方主張「婚後剩餘財產差額分配請求權」，針對兩人婚後財產扣除掉各自債務後，財產較少的一方可針對各自剩餘財產差額的部分，請求分配差額的一半。

游璿樺分析，若雙方婚前財產差異較大，或因各自有前一段婚姻子女，也可以考慮採約定為「分別財產」或「共有財產」，就沒有剩餘財產分配的問題。

游璿樺強調，在面臨繼承時，若沒有遺囑分配，則可依照民法第1138條法定繼承方式，被繼承人所持有的房產和其他財產，由配偶和其直系子女均分，避免多餘紛爭，建議重組家庭的再婚者可以在婚前先討論財產分配問題。