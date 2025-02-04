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男友堅持資產2500萬才願生子！33歲女憂成高齡產婦 網皺眉：只是話術

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友擔心自己成高齡產婦，男友卻希望先提升總資產。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage
女網友擔心自己成高齡產婦，男友卻希望先提升總資產。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage

要有多少資產才能達到生小孩的門檻？一名女網友在Dcard以「男友說夫妻總資產至少2500萬才能買房生小孩是對的嗎」發文，表示兩人皆33歲，因為年紀已接近高齡產婦，她希望近年計劃生育，男友卻認為兩人資產達到2500萬再來考慮。這讓她有些焦慮，因此發問「買房生子的資產標準是多少」。

原PO表示男友年薪200萬，總資產900萬，自己則60到70萬左右，總資產500萬，因為男友很會投資，自己認識他後也有接觸股市，學到很多投資理財的方法和不錯的標的。然而，男友同時也是對錢很執著的人，儘管總資產加總是1400萬，他還是堅持總資產達到近2500萬才會接受有孩子。

她透露，兩人目前打算婚後再一起買2000萬內的房子，登記雙方名下。但因為已接近高齡產婦的階段，她希望這一兩年就安排生育，男友卻計畫三年內至少再增加近1000萬才考慮。原PO補充，雙方長輩雖然能處理好退休生活，但買房生子能給的經濟支援非常少，而男友也不願意買房生子後，把錢綁死在這兩者上，種種理由讓她既心急又無奈，忍不住喊「好希望家裡有礦」。

貼文曝光後網友紛紛質疑男友，「沒考量到妳將成為高齡產婦的風險，而且年紀越大帶小孩越辛苦，他是自私的」、「妳男友這只是話術」、「他只是在拖延，建議妳找好下家」、「會講這種話看來是不太擅長理財，或是不想跟妳生小孩」、「他又不是不知道妳的年紀，真的要小孩要結婚的人哪裡會硬卡這個條件」、「不想結婚的藉口而已」。

兩性關係 婚姻 生育

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