快訊

上班族注意！2025唯一補班日就在周六 網祭一手段破解「連上6天班」

iPhone首見iOS「色色專用APP」是它！蘋果回應了

正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

談錢傷感情？身家比男友雄厚 她謹記「媽媽叮嚀」苦惱：能討論理財嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友煩惱要不要向男友坦白自己的總資產。 示意圖／ingimage
一名女網友煩惱要不要向男友坦白自己的總資產。 示意圖／ingimage

財不露白？一名女網友在Dcard徵求建議，表示媽媽從小就提醒她，別向另一半坦白自己的資產，認為沒有保障。不過看著男友並不是會打自己算盤的人，她實在猶豫要不要繼續遵守媽媽的叮嚀，還是向男方坦承。不少網友紛紛提出意見，多數人則建議論及婚嫁後再討論。

原PO表示從小媽媽就一直灌輸「不要讓另一半太清楚自己的底細和資產」的觀念，因為身邊許多案例都是清楚女方背景後，男方為了少奮鬥幾年而決定結婚。她透露男友25歲薪資3萬6左右，租房子，自己則24歲，薪資平均4萬，目前住家裡；目前個人總資產約200萬，沒車有一房，男友資產約40萬，沒車沒房，兩人家境都算小康。她表示和男友相處起來不覺得是會計較的人，也不曾打探過她的資產，聊到金錢時反而會和她分享自己的理財規劃。

她坦言，有時候聊到未來共同規劃實在是很想攤開來談，但媽媽的話又一直卡在心上。媽媽曾說過「若遇有心人，露出自己的底只會為你們的感情扣分，希望妳的另一半因為是妳，才愛妳，而不是因為和妳在一起未來能少奮鬥幾年才選擇妳」。這句話也讓她很怕原本不牽扯利益的感情，到最後卻又因為現實面而變質。

貼文曝光後引發網友熱議，「資產少的總覺得資產多的應該要多付出一點，所以不講的好處遠大於壞處」、「一般來講，交往到談婚論嫁的時候，才會互相坦承所有資產，畢竟進入婚姻後，不可能分太細」、「在我得知男友存款比我少蠻多的情況下，我選擇裝窮，可以避免很多麻煩」、「你可以講啊，講少一點就好了，不用照實全部攤出，你怎麼知道這個人可以走到最後呢」。

兩性關係 理財 資產

延伸閱讀

過年天天爆滿！他嘆彩券行「賺翻」 過來人揭真相：沒那麼好

還沒進門！準婆家喊「使用者付費」月收5000 她果斷斬婚：寧可單身

大批日人讚台遊客有禮！她喊值得驕傲 旅日者點破現實：根本分不出國籍

每逢過年必追問！不孕人妻年過40 大嫂不死心：不早生很辛苦

相關新聞

過年沒回家想多賺錢…母突扛「幾大袋食物」北上探女 她淚悔：自覺不孝

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩張照片並發文表示，今年過年為了多賺錢把班排得超滿，因此無法回鄉陪爸媽，結果老媽竟然扛著幾大袋食物北上探子，讓她瞬間眼淚差點飆噴出來。貼文一出，立馬引發網友熱議，有人感動：「幸福的孩兒。」

談錢傷感情？身家比男友雄厚 她謹記「媽媽叮嚀」苦惱：能討論理財嗎

財不露白？一名女網友在Dcard徵求建議，表示媽媽從小就提醒她，別向另一半坦白自己的資產，認為沒有保障。不過看著男友並不是會打自己算盤的人，她實在猶豫要不要繼續遵守媽媽的叮嚀還是向男方坦承，不少網友見狀紛紛提出意見，多數人則建議論及婚嫁後再討論。

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區還有在收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

台灣每年逾四萬人再婚 專家：結婚前這件事情先做好

依據內政部最新資料，2023年台灣離婚及喪偶人口的再婚率，男性為1.87‰，女性達1.94‰，全年再婚人口總計44,43...

一句好話

對他人若懂得適時包容，自己也能活得自在從容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。