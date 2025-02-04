談錢傷感情？身家比男友雄厚 她謹記「媽媽叮嚀」苦惱：能討論理財嗎

財不露白？一名女網友在Dcard徵求建議，表示媽媽從小就提醒她，別向另一半坦白自己的資產，認為沒有保障。不過看著男友並不是會打自己算盤的人，她實在猶豫要不要繼續遵守媽媽的叮嚀，還是向男方坦承。不少網友紛紛提出意見，多數人則建議論及婚嫁後再討論。

原PO表示從小媽媽就一直灌輸「不要讓另一半太清楚自己的底細和資產」的觀念，因為身邊許多案例都是清楚女方背景後，男方為了少奮鬥幾年而決定結婚。她透露男友25歲薪資3萬6左右，租房子，自己則24歲，薪資平均4萬，目前住家裡；目前個人總資產約200萬，沒車有一房，男友資產約40萬，沒車沒房，兩人家境都算小康。她表示和男友相處起來不覺得是會計較的人，也不曾打探過她的資產，聊到金錢時反而會和她分享自己的理財規劃。

她坦言，有時候聊到未來共同規劃實在是很想攤開來談，但媽媽的話又一直卡在心上。媽媽曾說過「若遇有心人，露出自己的底只會為你們的感情扣分，希望妳的另一半因為是妳，才愛妳，而不是因為和妳在一起未來能少奮鬥幾年才選擇妳」。這句話也讓她很怕原本不牽扯利益的感情，到最後卻又因為現實面而變質。

貼文曝光後引發網友熱議，「資產少的總覺得資產多的應該要多付出一點，所以不講的好處遠大於壞處」、「一般來講，交往到談婚論嫁的時候，才會互相坦承所有資產，畢竟進入婚姻後，不可能分太細」、「在我得知男友存款比我少蠻多的情況下，我選擇裝窮，可以避免很多麻煩」、「你可以講啊，講少一點就好了，不用照實全部攤出，你怎麼知道這個人可以走到最後呢」。