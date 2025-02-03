她嘆親戚小孩沒禮貌「被寵壞」 網笑：出社會就知道了

逢年過節碰上親戚的小孩沒禮貌，即使談吐讓人氣得牙癢癢卻也無可奈何。一名女網友在Dcard發文抱怨，年節與先生返家團圓，因為家族人數眾多，因此玩起了交換禮物；其中老公的小六姪女價值觀和行為無禮讓她非常傻眼，不僅當眾嫌禮物差，還會對長輩甩臉色，明明父母看起來都很正經，讓她不解為什麼小孩是這樣。

原PO表示親戚人數多達近30人，所以過年會舉辦家庭交換禮物，小孩金額500元內，大人無上限，但姪女一毛錢未出，還拿媽媽買的巧克力來換，而換到一支小米手環的姪女，竟然當場嫌棄。原PO反問姪女，「知道小米多少錢嗎？妳交換禮物有花錢嗎？」，對方直接甩臉色走掉。她透露之前也聽姪女說「同學沒出國過是窮鬼」，讓她非常震驚。

原PO補充，小孩父母沒有特別有錢，就是普通雙薪上班族，推測對方晚年得子所以特別寵愛。父母舉止雖無不妥，但不會去糾正孩子講話和行為，通常都是笑笑帶過，給零用錢、買玩具都不手軟，有時孩子父母也會請其他長輩給他們小孩零用錢出去玩。原PO表示，因為先生親戚也都沒說什麼，她也只能把這些事當成自己不習慣夫家這邊的行為模式。

貼文曝光後，網友紛紛吐槽，「沒人敢罵她，就讓社會教訓她吧」、「這種我迫不期待她趕快長大，然後被外面的人說爛」、「我覺得主要是小孩講話沒禮貌，大人也不管」、「就是沒家教，爸媽一定有問題」、「八成從她爸媽那學來的，保證」、「她父母只是在妳們前面裝得沒有問題，但是在家庭的教育很有問題吧，不然小孩子怎麼會教成這樣」。