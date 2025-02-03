一回娘家婆婆用各種理由「叫老公回去」 她傻眼：到底有什麼毛病？

傳統過年是初二回娘家，不過現在許多家庭隨時都可以回娘家。日前就有位女網友表示，他們只要一家四口回娘家，婆婆就會用各種理由打來，要求她老公「趕快回家」，讓原PO無奈表示，「越想越覺得搞笑，到底有什麼毛病？」

原PO在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，從她跟老公結婚以來，只要婆婆知道他們一家四口要回娘家，就會用各種理由打電話要求原PO老公快回家。

有次讓原PO印象深刻，「最瞎的是婆婆打電話來問老公她可不可以洗澡了？什麼時候要回來？當時也才晚上8點」原PO無奈表示，「我娘家明明距離婆家很近，10分鐘左右的距離，越想越搞笑，婆婆到底有什麼毛病？」

文章曝光後，網友回應，「是怎樣？故意的吧」、「她當然是故意的呀！越是這樣妳就要越故意待在娘家久一點」、「她怕兒子被你們一家搶走」、「所以是她希望妳老公不跟妳一起回娘家，還是妳自己不能回娘家？如果婆婆是那種不能自己洗澡還是吃飯那種理由，老公就放生，10分鐘距離而已自己可以回去，然後大家各自顧好自己媽媽即可，叫婆婆不用費心想各種好笑的理由了」。

原PO事後也在留言回應，「我老公不覺得婆婆是故意的」；有人則為她抱不平，「就是沒遇到我這種惡媳婦，我絕對回嘴」，但也有網友指責原PO，「就妳有媽別人不能有媽嗎？角色對調，妳兒子要和妳聊都不行，養兒子別太用心就對了，有妻子就要人家父母全放手當沒兒子」。