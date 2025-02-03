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羨慕有孩子卻更想要自由 家人幫找對象讓她糾結：嫁人才是歸宿嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名30多歲女網友的家人打算幫她介紹對象，但她又很享受「自由」的感覺。示意圖／Ingimage
一名30多歲女網友的家人打算幫她介紹對象，但她又很享受「自由」的感覺。示意圖／Ingimage

女性到一定年齡，經常會擔心「結婚」的問題。一名30多歲的女網友發文，表示過年時對於「家人」這個詞特別有感觸，有點羨慕同齡人帶小孩，於是家人打算幫她介紹對象，但原PO又很享受「自由」的感覺，於是詢問網友，「女生真的要嫁人才是歸宿嗎？」

這名女網友在Dcard發文，表示自己原本挺享受單身的生活，但今年過年時，卻有些羨慕同齡人帶小孩的感覺，家人也罕見地提到了「婚姻」的問題，不外乎「老了會很孤單」諸如此類的話語。

原PO表示，家人今年要幫忙介紹對象，但她有些排斥這種「媒妁之言」，雖然會羨慕別人家庭和樂融融的模樣，但要她放棄目前的生活踏入婚姻，還是會覺得很糾結，因為對自己來說，自由真的特別重要。臨近相親「面試」的日子讓她非常迷網，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友勸原PO不要因為年齡妥協，要慎選對象，「不要為了年齡、懷孕、結婚而結婚，為了以上結婚通常都沒好下場，選錯人結婚妳會生不如死」、「我覺得不需要因為年齡而結婚」、「千萬不要湊合結婚，絕對會比現在單身還糟」、「當然不要，有自己獨立的生活和經濟就好」、「我也覺得不需要因為年齡而結婚」。

也有網友勸原PO要先考慮自己想要什麼樣的生活，「我覺得妳不是因為年齡而在考慮要不要妥協，而是妳內心真的有點羨慕別人成家的樂趣，只是擔心成家會不會被迫要放棄現在的生活，其實像妳不排斥成家，更應該積極相親」、「不用擔心年紀的問題，而是要注重在自己想要什麼這一點上面」、「一切從心，做自己想做的事，而不是別人想要妳做的事」。

也有網友分享自身的經驗，指出結婚後的辛苦，「我一個小孩，家裡經濟沒什麼大問題，但沒多金到可以心不痛的請助手、幫傭、每天的家事服務人員，進全美、雙語貴族學校跟請英文家教什麼的，我只說很辛苦、很累」。

兩性關係 結婚

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