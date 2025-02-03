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日本夫家超傳統…她被迫扮演「小女人」網看地名搖頭：只能忍

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己的丈夫是日本九州人，由於夫家十分傳統，每次過年時她都被迫扮演「小女人」的角色。圖／AI生成
近日有網友發文，表示自己的丈夫是日本九州人，由於夫家十分傳統，每次過年時她都被迫扮演「小女人」的角色。圖／AI生成

對已婚女性來說，有一個較為傳統的夫家是一件相當頭痛的事。近日有網友發文，表示自己的丈夫是日本九州人，由於夫家十分傳統，每次過年時她都被迫扮演「小女人」的角色。

原PO在Dcard發文，表示自己在日本定居5年，老公是九州人，平時兩人與公婆相處不多，但在新年、祭祖等節日還是會回去。

原PO表示自己的夫家真的很傳統，婚後第一次去夫家過新年時，都是她和婆婆兩人在廚房忙碌。即便老公主動提出要幫忙，婆婆也堅持不要，兩人就這樣僵持不下，最後還是原PO給老公使眼色他才乖乖出去。

原PO說，老公的收入比她高很多，能支付全家的開銷，所以她婚後就辭職當家庭主婦。即便這樣，老公在家裡還是會做家事，他們也有請打掃阿姨，因此原PO在家很輕鬆。

可每次一到婆家，原PO就必須扮演小女人的角色，讓她覺得這「很假掰」。雖然有想過反抗，但原PO也覺得應該入境隨俗，尤其是老人家的思想難以改變，而且除了這點，公婆對她其實蠻好的，都算好相處。

此外，原PO覺得嫁給日本人也有一些好處，像是可以回台過年，而且日本的公婆似乎比台灣的好相處，因為節日少，不常見面，也不像台灣有些婆婆很愛突然跑到兒子家。當然，壞處就是思想傳統、矜持，而且沒辦法常見到父母。

有不少網友表示日本確實有地區很傳統，「從我的身邊認識的人來看，東北和九州這兩個地方婆家都偏傳統，只能忍了」、「我前男友也是九州人，他跟我說過女生基本就是要負責煮飯、打掃、持家的，而且生小孩、照顧小孩是基本」、「你超幸運的，九州出了名的父權思想，而且老一輩都是被父權虐大，現在虐年輕新娘。很多台灣妹和中國妹嫁到九州過得很不好」。

也有網友認為原PO算幸運，「妳老公至少薪資高，而且樂於對家庭付出，他值得妳為了他給一下面子，我覺得他還一直想跑進去幫忙很可愛」、「一年也就那麼幾天，何況在家還有請阿姨算是很好命的了，你贏過80%的已婚女性了」。

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