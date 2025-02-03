小姑吃「安胎藥」被要求多走動 嫂子抱不平反遭嗆：吃藥不是藉口

婆媳紛爭一直是許多家庭的問題，日前有位媳婦抱怨，「婆家喜歡叫人做事，我在懷孕後期還被迫一直走動、蹲下、做事」，而小姑今年懷孕後，她因為跟對方很好，擔心對方的身體，因此建議「都吃安胎藥了，別再走動做事了」，但婆家卻仍要求小姑做事，讓原PO無奈表示，「小姑沒幾天就送到醫院生產了，孩子甚至還沒足月」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆家喜歡叫人做事，但她比較不聽話，懷孕後期婆家所有人叫她一直走動、蹲下、做事，原PO都不太理會，所以生產過程很順利，沒有因為做太多事導致流產；不過小姑就不一樣了，懷孕後期，醫生已經開安胎藥了，但過年期間全家人都一直要小姑「出去走走」，原PO因為和小姑很要好，就告訴對方，「妳真的不行再走了，已經吃安胎藥了，沒必要到處走來走去」。

沒想到這段對話被小姑的老公聽到，讓原PO被罵「不要把安胎藥當藉口，不出門走走」，結果過幾天小姑就破水被送到醫院生產，小孩甚至還沒足月就被生下了，讓原PO氣得直呼，「真的有夠心疼我小姑」。

文章曝光後，許多網友同樣氣憤喊，「懷孕聽到這些直接暴怒，我是嚴重恥骨分離，走路都很吃力很痛，每次聽到三姑六婆說『要多走才會習慣，才不會痛』，我都會氣到哭」、「白痴婆家，女婿也很沒常識」、「妳家小姑的老公腦袋是有洞嗎？」、「都已經在吃安胎藥了，還叫她多走路做什麼？小孩沒有足月就出來，照顧起來非常累人」。