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每逢過年必追問！不孕人妻年過40 大嫂不死心：不早生很辛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名不孕症女網友遭大嫂追問何時生子，讓她相當困擾。 示意圖／ingimage
一名不孕症女網友遭大嫂追問何時生子，讓她相當困擾。 示意圖／ingimage

為什麼不能各自安好？一名女網友在Dcard發布貼文抱怨自己的大嫂，她透露自己患有不孕症，還曾多次嘗試試管，每每逢年過節知情的大嫂卻總是逼問「什麼時候生」。她補充，對方兒女雙全又嫁得好，經濟富裕簡直是人生勝利組，面對大嫂這般行徑，她困擾道「不想撕破臉，但不知道該怎麼阻止」。

原PO表示自己來自隔代教養，半工半讀完成學業，雖然有穩定工作也有小積蓄，但因為不是門當戶對，結婚時公婆極力反對，最終夫妻省吃儉用才買下房子。相比之下大嫂雙親健全經濟富裕，不用工作或打理家務，嫁給醫生又生了一對可愛的子女，可說是令人稱羨的完美人生。然而婚後第一年起，每到過年大嫂必定在圍爐團聚的場合問「什麼時候要生」，而且一定會在現場人數達五人以上才開口問，只有她們兩人時反而不說話。

起初她不以為意，如今已經過了六年大嫂還是一直問。她表示自己曾經是有積極生子的念頭，被診斷出不孕症後也花了百萬做試管，甚至流產三次，這三次夫家也都沒人關心。今年，大嫂依舊不放棄的發問，假裝沒聽到後，對方還更大聲喊「不早點生，帶孩子很辛苦」，為了不讓場面尷尬，原PO禮貌回應自己高齡不適合生育，大嫂還反駁現在醫療發達。她忍不住開酸，「聽聞她生的小孩都是娘家、保母幫忙照顧，她好像也沒有親力親為過，怎知育兒辛苦」。

貼文曝光後不少人心疼原PO，「我覺得就是沒家教啊，自己有生有優越然後在別人身上撒鹽」、「或許她覺得她的家族地位比較高，所以定期要擺顯一下，故意問妳，凸顯出對照組」、「下次她再問，直接跟她攤牌」、「妳大嫂她這麼問真的很故意」。不過也有人表示大嫂應該沒有惡意，「我覺得她就是想關心妳，但是關心的話題恰巧不是妳喜歡的話題」、「不熟親戚的一般交流都這樣，她說的話也沒錯」。

不孕症 大嫂 懷孕

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