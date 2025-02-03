快訊

S媽沉痛發聲「要帶熙媛回家」 拜託外界幫忙完成大S這心願

今晚入立春…天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

到底多血汗？機場接送司機狂塗精油、灌提神飲料 客人嚇到換手自己開

聽新聞
0:00 / 0:00

還沒進門！準婆家喊「使用者付費」月收5000 她果斷斬婚：寧可單身

聯合新聞網／ 綜合報導
還沒嫁進門，未來婆婆就要求月繳5000還收古禮，女網友斷然決定放生。 示意圖／Ingimage
還沒嫁進門，未來婆婆就要求月繳5000還收古禮，女網友斷然決定放生。 示意圖／Ingimage

這樣的婆家妳敢嫁嗎？一名女網友在Dcard透露，原本打算結婚，如今已經被勸退。她表示婚事其實已經準備得差不多，近日和未來婆婆吃晚餐時卻突然被要求實行古禮，住進婆家後還要每個月上繳5000元，跟原先說好的完全不一樣，讓她非常傻眼，加上男友的言行讓她看清「我想之後也不可能幸福，何苦找罪受」。

原PO表示原本已經預定下個月要訂婚、結婚，一切都準備好也已經通知親友，沒想到小年夜的前一晚和未來婆婆吃晚餐後一切都結束了。她表示一坐下婆婆就開口要衣櫃，說是古時禮俗，還要求嫁進家門後每個月繳5000元，稱是「使用者付費」。明明雙方家長見面就表明不走古禮、一切從簡，如今變卦讓她非常傻眼。

事後男友還在回家途中表示「跟媽媽說要4000元就好，不知道為什麼變5000元」，這句話不僅沒有安慰作用，反而讓原PO意識到母子倆早就計畫好一切。她諷刺「收入7、8萬的人在計較另一半有沒有白住他家」。自己大可租屋不用看長輩臉色，再者即使實行使用者付費，在家裡也未必真的能任由她自由生活。面對還沒進門就開口要錢的婆婆，父母也都力挺「一切暫緩」、 「不嫁也罷」，讓她果斷地大喊「寧可單身」。

貼文曝光後網友們大讚原PO帥氣，「妳要謝謝他們結婚前就不演戲了，婚前喊卡的不少，千萬不要為了面子硬結婚」、「對方以為你們都宣傳出去了不敢不結，真的是吃人夠夠 妳帥，即時停損」、「結婚前發現真的一切好說。只要妳不要捨不得放手，祝福妳之後可以一切順利」、「論及婚嫁最後是這樣的結局妳也一定很難受，以後一定會有個珍惜妳、疼妳的男生當妳老公的」。

兩性關係 單身 婆媳紛爭 婆家 婚姻

延伸閱讀

愛打聽年終！考績差同事「獎金比人少」瘋狂抱怨：主管有偏見

求婚計畫被女友閨密們「已讀不回」…他納悶原因 網全搖頭：別硬揪

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

單親女高中生內衣穿6年！想換不知如何開口 過來人：爸爸也需要學習

相關新聞

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區還有在收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

小姑吃「安胎藥」被要求多走動 嫂子抱不平反遭嗆：吃藥不是藉口

婆媳紛爭一直是許多家庭的問題，日前有位媳婦抱怨，「婆家喜歡叫人做事，我在懷孕後期還被迫一直走動、蹲下、做事」，而小姑今年懷孕後，她因為跟對方很好，擔心對方的身體，因此建議「都吃安胎藥了，別再走動做事了」，但婆家卻仍要求小姑做事，讓原PO無奈表示，「小姑沒幾天就送到醫院生產了，孩子甚至還沒足月」。

羨慕有孩子卻更想要自由 家人幫找對象讓她糾結：嫁人才是歸宿嗎？

女性到一定年齡，經常會擔心「結婚」的問題。一名30多歲的女網友發文，表示過年時對於「家人」這個詞特別有感觸，有點羨慕同齡人帶小孩，於是家人打算幫她介紹對象，但原PO又很享受「自由」的感覺，於是詢問網友，「女生真的要嫁人才是歸宿嗎？」

日本夫家超傳統…她被迫扮演「小女人」網看地名搖頭：只能忍

對已婚女性來說，有一個較為傳統的夫家是一件相當頭痛的事。近日有網友發文，表示自己的丈夫是日本九州人，由於夫家十分傳統，每次過年時她都被迫扮演「小女人」的角色。

還沒進門！準婆家喊「使用者付費」月收5000 她果斷斬婚：寧可單身

還沒嫁進門就看清婆家未必是壞事，一名女網友在Dcard透露，原本已經要結婚，如今已經被勸退。表示婚事其實已經準備的差不多，近日和未來婆婆吃晚餐時卻突然被要求實行古禮，住進婆家後還要每個月上繳5000元，跟原先說好的完全不一樣讓她非常傻眼，加上男友的言行讓她看清「我想之後也不可能幸福，何苦找罪受」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。