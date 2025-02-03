還沒進門！準婆家喊「使用者付費」月收5000 她果斷斬婚：寧可單身

這樣的婆家妳敢嫁嗎？一名女網友在Dcard透露，原本打算結婚，如今已經被勸退。她表示婚事其實已經準備得差不多，近日和未來婆婆吃晚餐時卻突然被要求實行古禮，住進婆家後還要每個月上繳5000元，跟原先說好的完全不一樣，讓她非常傻眼，加上男友的言行讓她看清「我想之後也不可能幸福，何苦找罪受」。

原PO表示原本已經預定下個月要訂婚、結婚，一切都準備好也已經通知親友，沒想到小年夜的前一晚和未來婆婆吃晚餐後一切都結束了。她表示一坐下婆婆就開口要衣櫃，說是古時禮俗，還要求嫁進家門後每個月繳5000元，稱是「使用者付費」。明明雙方家長見面就表明不走古禮、一切從簡，如今變卦讓她非常傻眼。

事後男友還在回家途中表示「跟媽媽說要4000元就好，不知道為什麼變5000元」，這句話不僅沒有安慰作用，反而讓原PO意識到母子倆早就計畫好一切。她諷刺「收入7、8萬的人在計較另一半有沒有白住他家」。自己大可租屋不用看長輩臉色，再者即使實行使用者付費，在家裡也未必真的能任由她自由生活。面對還沒進門就開口要錢的婆婆，父母也都力挺「一切暫緩」、 「不嫁也罷」，讓她果斷地大喊「寧可單身」。

貼文曝光後網友們大讚原PO帥氣，「妳要謝謝他們結婚前就不演戲了，婚前喊卡的不少，千萬不要為了面子硬結婚」、「對方以為你們都宣傳出去了不敢不結，真的是吃人夠夠 妳帥，即時停損」、「結婚前發現真的一切好說。只要妳不要捨不得放手，祝福妳之後可以一切順利」、「論及婚嫁最後是這樣的結局妳也一定很難受，以後一定會有個珍惜妳、疼妳的男生當妳老公的」。