刮刮樂中1萬！男友怨獨享獎金沒分紅 她愧疚：是我太小氣？

刮刮樂中獎應該分給另一半嗎？一名女網友發文，稱她過年時和男友玩刮刮樂，男友花了幾千元沒中獎，她僅花了一千元就中了一萬，當下換完錢直接放在包包裡，男友卻因為她中獎沒要分紅的意思，對她「很失望」。對此她詢問網友：「真的是我太小氣嗎？我應該要分他的嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友在過年時去玩刮刮樂，男友花了數千元並沒有中獎，而她只花了一千元就中了一萬元，當下立刻把換來的錢放到錢包裡，認為「中了就是自己的」，此舉動並無不妥，但男友卻對她不分錢的行為「很失望」，原PO聽了也有點愧疚，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為感情不分你我，應該分錢給男友的，也可以請客，「建議在感情裡面不要太分你我，畢竟兩個人在一起會遇到很多要互相扶持的事，如果我是妳男友，說實話我也會很失望，但我不會講出來」、「不一定要給錢但可能請客一點小東西，一個有福同享的概念，一千中一萬還蠻多的，意外之財拿一點出來跟愛人開開心心的」。

也有網友持相反意見，認為中獎的錢理應屬於自己，「你男友願賭要服輸啊，自己中的當然自己的錢啊，難道改天他事業不如意，妳薪水也要分哦」、「妳男友輸不起就不要玩，還在那邊情勒要分他錢」、「只是交往關係而已，沒有義務要分給他一半，因為他沒有一起出錢買同一張，感覺他就是硬要情緒勒索」、「不會拿一半給他，又不是一開始就講好兩個人平分獎金是在吵什麼，他根本沒中獎啊」。

也有網友認為男友是「感受問題」，無關中獎的錢，「重點不是有沒有拿到妳的錢，而是在我受苦，妳幸福的時候，第一：妳有沒有在意以及照顧我的感受；第二：妳有沒有分享妳的幸福，這兩點妳看起來都沒做到，當然會心寒」。