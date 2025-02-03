快訊

不只紅肉增大腸癌罹患風險…葡萄酒竟也是！每天喝「1飲料」可降風險

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

聽新聞
0:00 / 0:00

刮刮樂中1萬！男友怨獨享獎金沒分紅 她愧疚：是我太小氣？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友刮刮樂中了一萬元沒分紅，讓男友「很失望」。 聯合報系資料照
一名女網友刮刮樂中了一萬元沒分紅，讓男友「很失望」。 聯合報系資料照

刮刮樂中獎應該分給另一半嗎？一名女網友發文，稱她過年時和男友玩刮刮樂，男友花了幾千元沒中獎，她僅花了一千元就中了一萬，當下換完錢直接放在包包裡，男友卻因為她中獎沒要分紅的意思，對她「很失望」。對此她詢問網友：「真的是我太小氣嗎？我應該要分他的嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友在過年時去玩刮刮樂，男友花了數千元並沒有中獎，而她只花了一千元就中了一萬元，當下立刻把換來的錢放到錢包裡，認為「中了就是自己的」，此舉動並無不妥，但男友卻對她不分錢的行為「很失望」，原PO聽了也有點愧疚，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為感情不分你我，應該分錢給男友的，也可以請客，「建議在感情裡面不要太分你我，畢竟兩個人在一起會遇到很多要互相扶持的事，如果我是妳男友，說實話我也會很失望，但我不會講出來」、「不一定要給錢但可能請客一點小東西，一個有福同享的概念，一千中一萬還蠻多的，意外之財拿一點出來跟愛人開開心心的」。

也有網友持相反意見，認為中獎的錢理應屬於自己，「你男友願賭要服輸啊，自己中的當然自己的錢啊，難道改天他事業不如意，妳薪水也要分哦」、「妳男友輸不起就不要玩，還在那邊情勒要分他錢」、「只是交往關係而已，沒有義務要分給他一半，因為他沒有一起出錢買同一張，感覺他就是硬要情緒勒索」、「不會拿一半給他，又不是一開始就講好兩個人平分獎金是在吵什麼，他根本沒中獎啊」。

也有網友認為男友是「感受問題」，無關中獎的錢，「重點不是有沒有拿到妳的錢，而是在我受苦，妳幸福的時候，第一：妳有沒有在意以及照顧我的感受；第二：妳有沒有分享妳的幸福，這兩點妳看起來都沒做到，當然會心寒」。

兩性關係 刮刮樂 男友

延伸閱讀

情侶旅遊爭執...男友因擔心遲到當街「怒吼暴走」 網：妳問題較大

「天菜女友」突曝離婚有小孩！他難忍過年一情境：該如何體諒

難忍公公「負能量」！她嘆每月回婆家4次無法休息 丈夫批自私

男友月薪100K大方又體貼！41歲女想婚才知準夫家藏「未爆彈」

相關新聞

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區還有在收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

刮刮樂中1萬！男友怨獨享獎金沒分紅 她愧疚：是我太小氣？

刮刮樂中獎應該分給另一半嗎？一名女網友發文，稱她過年時和男友玩刮刮樂，男友花了幾千元沒中獎，她僅花了一千元就中了一萬，當下換完錢直接放在包包裡，男友卻因為她中獎沒要分給她的意思，對她「很失望」，對此她詢問網友：「真的是我太小氣嗎，我應該要分他的嗎？」。

金玉涼言

以前吃得苦中苦，方為人上人；現在享受小確幸，才是聰明人。

【2月文學相對論 2-1】鵝×謝子凡／寫作太令我快樂

我私自揣測，對於與字相處的人來說，寫字與生活本是一體又互相吞吐的小宇宙吧……

【烘焙樂5-1】張源銘／酵母伴樂趣，窯烤磨心性

●無心插柳的自養酵母

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。