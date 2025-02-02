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人妻偷換婆家紅包「暗槓2萬4」 夫得知娘家拿3倍氣炸喊離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
女子擅自更換老公包給婆家的紅包引發夫妻爭執。 圖／ingimage
女子擅自更換老公包給婆家的紅包引發夫妻爭執。 圖／ingimage

農曆新年期間，紅包象徵祝福與孝敬，然而在一對夫妻之間，卻因紅包金額的調整，引發激烈爭執，甚至面臨婚姻危機。有人妻在聽聞大嫂包給婆家的紅包金額後，便擅自調降丈夫包給婆家的紅包金額，卻維持包給娘家的較高金額，引發丈夫不滿，更因此要求離婚，讓她相當委屈。然而其他網友卻不挺她，批評她的做法很不尊重丈夫。

一名女子在臉書社團匿名公社發文分享，她與丈夫原本計劃各包36000元紅包給婆家與娘家，但在除夕夜回婆婆家吃年夜飯時，她詢問大嫂紅包包了多少，得知大哥與大嫂僅包12000元後，便決定調整丈夫準備的紅包，將給婆婆的金額降至與大哥相同，以避免尷尬，也考量婆婆目前獨居，花費需求較少。

然而，這一決定卻引發婆家不滿。初二回娘家時，小姑竟私下查詢婆婆收到的紅包金額，隨即向哥哥告狀，引發這對夫妻的危機。女子表示，他們夫妻年收入合計不到100萬元，丈夫雖然靠夜市擺攤收入不錯，但畢竟是辛苦錢，認為不應該因為賺得多就被要求包更多紅包。

爭執進一步升溫，丈夫質疑為何給娘家的紅包依舊維持36000元，女子則解釋，因為娘家父母仍健在，而婆婆獨居，理應有所調整，加上弟弟尚未結婚也無收入，無法負擔紅包，因此她選擇維持原本對娘家的心意。然而，丈夫卻無法接受，憤怒地表示要與她離婚，讓女子不知如何溝通，甚至感到委屈：「難道我嫁給他，就不能顧及娘家嗎？」

女子貼出與丈夫的對話紀錄，只見丈夫質疑包給婆家的紅包金額從36000元降至12000元，不滿表示「我包多少跟我哥包多少有什麼關係？你把原本的紅包換掉？還是把裡面的錢拿出來？妳自己暗槓了24000元？」女子辯解「我承認後面我是把原本要把給媽的紅包換掉，但錢我也沒花掉」，丈夫怒嗆「妳為什麼要把紅包換掉？還是說今天妳也把給妳爸媽的都換掉？下禮拜就去辦離婚」。

此事件引發網友熱議，貼文吸引超過2500人留言，其他人紛紛表示「妳沒事先跟他說，妳的問題比較大耶，要嘛一視同仁，連同妳爸媽的也換，他或許不會生氣」、「我是你老公也是把你換掉」、「那是他爸媽要包多少是他的事。妳那麼厲害怎麼自己不去賺錢包個10萬」、「不懂得尊重別人的人」、「尊重另一半很難嗎？不用事先與他溝通嗎？」、「這不是錢沒花掉的問題欸！妳好自私喔！」、「不是錢的問題，感覺問題，不管我爸媽剩幾個，兩邊就是一視同仁」。

回娘家 大嫂 夫妻關係 婆家 紅包

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