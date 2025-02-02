婆婆過年也不愛團圓！她盼兒、媳吃飽快回家：被拘束多痛苦

過年期間，闔家團圓是傳統習俗，不過近日一則網路貼文引發熱議，一位婆婆分享她獨特的過年觀點，她認為雖然歡迎兒子與媳婦回家團聚，但更期待他們「早點回家」，甚至直言「他們回來我就煩」，寧願一家人各自好好生活，也讓自己過得更加自在。

臉書粉專「爆料公社」貼出一位婆婆分享的心聲，今年除夕，她要求每位子女負責準備一道圍爐菜，而她則負責採買、祭拜與下廚。媳婦的任務則是「享用美食」，而兒子則要負擔採購費用與紅包開銷。

然而，飯後的氣氛卻與一般家庭不同，婆婆在團圓結束後，立即發紅包及伴手禮給兒媳，隨即催促他們返家。她甚至在子女離開後「關門放狗」，興奮地開紅包、喝咖啡，享受屬於自己的愜意時光。

這位婆婆坦言，她與傳統婆婆的想法截然不同，並不喜歡兒子與媳婦時常回家。雖然聚餐無妨，但長時間相處讓她覺得壓力大，甚至形容「被他們拘著多痛苦啊！」。相較之下，她更樂於享受獨立的生活方式，無需再肩負長輩身分的責任，能自由自在地外出旅遊、與朋友娛樂，過上屬於自己的快樂日子。她還補充媳婦嘴巴很甜，都會說「媽媽我想吃什麼」，讓她忙得很甘願。

其他人都表示羨慕，紛紛留言「別人的婆婆總是不讓人失望」、「這是最最最聰明的婆婆」、「好婆婆都是別人家的」、「能夠更新想法的人總是最棒」、「還有伴手禮，太香了吧」、「難怪媳婦嘴甜」、「這什麼天使婆婆」。

有人分享自家媽媽類似做法，留言「我媽過年直接出國，就怕這次去埃及拿了個面具回來」、「我也打算將來兒子娶媳婦、女兒嫁出去後都採用這樣的方式耶，並不是不喜歡他們陪伴，而是覺得我也有自己想過的生活模式，他們不想被我綁著，我也不想綁著他們」、「我以後就是這樣的婆婆，不是不喜歡團聚，是不想約束彼此，我不想去迎合女婿和媳婦，也怕女婿和媳婦不自在，乾脆點吃完開心完就全部回家，留在家裡我更累」。