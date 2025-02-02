快訊

明天開紅盤！蛇年台股依然可以期待大噴？他曝「市值型必勝買法」：從沒輸過

雲林男子遭家人聯手「挖喉驅魔」致死！父母弟3人判刑出爐

樹洞發現「長腳棉花糖」！專家揭牠罕見仙女身分 長大變調完全認不出

聽新聞
0:00 / 0:00

婆婆過年也不愛團圓！她盼兒、媳吃飽快回家：被拘束多痛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
有婆婆坦言自己也不喜歡經常與兒、媳膩在一起。 示意圖／AI生成
有婆婆坦言自己也不喜歡經常與兒、媳膩在一起。 示意圖／AI生成

過年期間，闔家團圓是傳統習俗，不過近日一則網路貼文引發熱議，一位婆婆分享她獨特的過年觀點，她認為雖然歡迎兒子與媳婦回家團聚，但更期待他們「早點回家」，甚至直言「他們回來我就煩」，寧願一家人各自好好生活，也讓自己過得更加自在。

臉書粉專「爆料公社」貼出一位婆婆分享的心聲，今年除夕，她要求每位子女負責準備一道圍爐菜，而她則負責採買、祭拜與下廚。媳婦的任務則是「享用美食」，而兒子則要負擔採購費用與紅包開銷。

然而，飯後的氣氛卻與一般家庭不同，婆婆在團圓結束後，立即發紅包及伴手禮給兒媳，隨即催促他們返家。她甚至在子女離開後「關門放狗」，興奮地開紅包、喝咖啡，享受屬於自己的愜意時光。

這位婆婆坦言，她與傳統婆婆的想法截然不同，並不喜歡兒子與媳婦時常回家。雖然聚餐無妨，但長時間相處讓她覺得壓力大，甚至形容「被他們拘著多痛苦啊！」。相較之下，她更樂於享受獨立的生活方式，無需再肩負長輩身分的責任，能自由自在地外出旅遊、與朋友娛樂，過上屬於自己的快樂日子。她還補充媳婦嘴巴很甜，都會說「媽媽我想吃什麼」，讓她忙得很甘願。

其他人都表示羨慕，紛紛留言「別人的婆婆總是不讓人失望」、「這是最最最聰明的婆婆」、「好婆婆都是別人家的」、「能夠更新想法的人總是最棒」、「還有伴手禮，太香了吧」、「難怪媳婦嘴甜」、「這什麼天使婆婆」。

有人分享自家媽媽類似做法，留言「我媽過年直接出國，就怕這次去埃及拿了個面具回來」、「我也打算將來兒子娶媳婦、女兒嫁出去後都採用這樣的方式耶，並不是不喜歡他們陪伴，而是覺得我也有自己想過的生活模式，他們不想被我綁著，我也不想綁著他們」、「我以後就是這樣的婆婆，不是不喜歡團聚，是不想約束彼此，我不想去迎合女婿和媳婦，也怕女婿和媳婦不自在，乾脆點吃完開心完就全部回家，留在家裡我更累」。

婆婆 媳婦 過年

延伸閱讀

鴻海2025成台股小飛象！專家曝「準備高飛」：跌到這價位快買爆

想轉換跑道嗎？獅子座被挖角、水瓶大放異彩 看12星座「2025轉職運」排行榜

不只壓枕頭下能開運！超簡單紅包招財撇步 讓你「做小事發大財」錢包賺滿滿

曾精準預言311…漫畫家再揭今年大地震時間 3分之1日本消失台灣狀況曝

相關新聞

婆婆過年也不愛團圓！她盼兒、媳吃飽快回家：被拘束多痛苦

過年期間，闔家團圓是傳統習俗，不過近日一則網路貼文引發熱議，一位婆婆分享她獨特的過年觀點，她認為雖然歡迎兒子與媳婦回家團聚，但更期待他們「早點回家」，甚至直言「他們回來我就煩」，寧願一家人各自好好生活，也讓自己過得更加自在。

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區還有在收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

人妻偷換婆家紅包「暗槓2萬4」 夫得知娘家拿3倍氣炸喊離婚

農曆新年期間，紅包象徵祝福與孝敬，然而在一對夫妻之間，卻因紅包金額的調整，引發激烈爭執，甚至面臨婚姻危機。有人妻在聽聞大嫂包給婆家的紅包金額後，便擅自調降丈夫包給婆家的紅包金額，卻維持包給娘家的較高金額，引發丈夫不滿，更因此要求離婚，讓她相當委屈。然而其他網友卻不挺她，批評她的做法很不尊重丈夫。

男友月薪100K大方又體貼！41歲女想婚才知準夫家藏「未爆彈」

結婚與否需考慮非常多個面向，並不單單只是兩個人之間的事情，也必須將對方家庭因素一併納入考量。女子本以為遇到適婚對象，也沉浸在甜蜜戀情中，卻在即將踏入婚姻之前，得知未婚夫曾罹患過胃癌，不只如此，未婚夫的弟弟還是一個賭徒，多年以來家中已為了弟弟償還數百萬的債務，弟弟卻仍嗜賭如命，種種因素都令她感到卻步。對此，其他網友也建議「家裡有賭徒一律建議分開」。

難忍公公「負能量」！她嘆每月回婆家4次無法休息 丈夫批自私

夫妻相處應理性溝通，尊重彼此的想法和生活態度。一名女網友發文抱怨，她的老公因換工作的緣故，月休僅4天，每次休假都要回婆家，但她工作壓力大，需要充分休息，因此很抗拒回婆家，卻被老公批評很「自私」，讓她感到很無奈，對此詢問網友們的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。