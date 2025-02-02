男友月薪100K大方又體貼！41歲女想婚才知準夫家藏「未爆彈」

結婚與否需考慮非常多個面向，並不單單只是兩個人之間的事情，也必須將對方家庭因素一併納入考量。女子本以為遇到適婚對象，也沉浸在甜蜜戀情中，卻在即將踏入婚姻之前，得知未婚夫曾罹患過胃癌，不只如此，未婚夫的弟弟還是一個賭徒，多年以來家中已為了弟弟償還數百萬的債務，弟弟卻仍嗜賭如命，種種因素都令她感到卻步。對此，其他網友也建議「家裡有賭徒一律建議分開」。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文分享朋友的故事，他的女性朋友今年已滿41歲，目前與45歲的男友交往已半年多，兩人以結婚生子為前提發展關係。期間男友體貼入微，日常上下班接送、陪伴遊覽台灣各地名勝，甚至出國旅遊，讓她深感被寵愛，沉浸在戀愛的幸福之中。男友擁有穩定的工作，每月收入約10萬元，條件在她過去的戀愛經歷中算是較優秀的對象。她原以為這次終於可以脫離單身，迎向人生的另一階段。

然而，當兩人開始討論婚姻大事時，男友卻透露了幾項未曾提及的重要資訊。他坦言自己曾經罹患胃癌，雖已治癒，但這段病史讓她頗感震驚。此外，他的家庭背景也比她想像中複雜許多，70多歲的父母並無房產，目前全家租屋而居。更令人憂心的是，他的弟弟沉迷賭博，長年負債纏身，家人已為其償還數百萬元，然而近期又累積近百萬的債務，形同一顆不定時炸彈。

男友表示，自己擁有約450萬元存款，計劃作為房屋頭期款，與她共同建立家庭。然而，雙北地區房價動輒3千萬元起跳，未來的經濟壓力不可忽視。女子聽聞後雖然未至於崩潰，但內心頓時百感交集，這與她原先想像的未來生活大相逕庭。

她詢問男友，為何不早點坦白這些事？男友則無奈表示，過去的幾段戀情中，每當他向對方透露家境及病史後，對方便會選擇離去，因此這次他選擇等感情穩定後才坦白。

不少人都認為應該遠離有賭徒的家庭，紛紛留言「這種家庭，敬而遠之就對了」、「不跑更待何時，尤其是有個愛賭的弟」、「要結婚前才出現的情節…有貓膩」、「當然分手，41而已，年輕啦，慢慢找千萬存款的，然後已經有北市房沒貸款的」。

有人提出建議「男方家史弟弟真的是麻煩，但是可以以法律解決，婚前買房。房子購在女方名下，就比較不用擔心，婚後財產可能被拿去還弟債，薪水控管好，弟弟債務不要管，控制不了就給女方管，胃癌還好，重點是 對方人品、到底愛不愛自己，也沒誰保證人生什麼都能圓滿，只能盡力，但賭鬼務必閃躲」。