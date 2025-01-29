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媳婦抱怨「每次過年都當奴才」 公婆要求：煮完飯才准回娘家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨，每次過年她都會回婆家當奴才，甚至公婆要求她幫大伯家煮完飯才能回娘家。示意圖／AI生成
一名媳婦抱怨，每次過年她都會回婆家當奴才，甚至公婆要求她幫大伯家煮完飯才能回娘家。示意圖／AI生成

過年前夕，許多家庭就開始大掃除、佈置年菜，不過日前有位媳婦抱怨「每年過年我回婆家，就是去當奴才的」，指出她從上午10點煮到飯12點半，全家人都在吃飯了，她還在忙，沒想到婆婆感謝的卻是「幫忙用熱水燙火鍋料的大媳婦」，讓她無奈表示「每年都這樣，很不公平，有人家庭是偏袒長子長媳嗎？」

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，每年過年期間，她跟大伯家庭都會回婆家，但她卻是去當奴才的，煮了3個家庭份量的菜色，忙碌了2個半小時，全家人都在吃飯，只剩她還在忙，結果婆婆在餐廳先感謝「前一晚幫忙燙火鍋料的大媳婦」，讓原PO不滿表示「嫂嫂明明就跟我一樣是過節才回去的，我總覺得一年一次忍著，但每年都這樣不公平」。

原PO接著表示「公婆還曾說過，如果我把小孩請他們幫忙照顧，就要把小孩直接打包，請人帶回家自己顧，而且每年我@@@回娘家@@@前，還得先煮飯給大哥、大嫂全家人都吃完，我才能回娘家」，因此她拋問「請問有人的家庭都是偏長子、長媳的嗎？」

文章曝光後，許多網友建議「妳有自己賺錢，可以不用看老公臉色，也不用理這種垃圾婆家啊」、「敢黑化，直接嗆回去，就什麼事都沒有了」、「在用餐期間當著大家面說，不用委屈自己，眼睛順便看著妯娌」、「乾脆不要回去，明年出去玩吧，直接出國」、「我雖然是長媳，但跟妳一樣，事情都我在做」。

公婆 回娘家 娘家 婆家 媳婦 過年

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