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婆婆連三年開「空頭支票」當紅包 她傻眼：還要晚輩畢恭畢敬收下

聯合新聞網／ 綜合報導
領紅包示意圖。圖／AI生成
領紅包示意圖。圖／AI生成

過年期間，小朋友最期待的就是「說吉祥話、拿紅包」的環節，不過日前有位媳婦抱怨，婆婆每次都給假支票當紅包，故意寫非護照名的名字在支票上，讓小孩無法兌現，而且還要晚輩用非常尊敬的態度說「新年快樂」，才能拿到這份紅包，尊敬的態度只差沒有下跪膜拜，讓原PO心裡吐嘈婆婆「拿妳假支票紅包是給面子，自己拿假支票還在那邊顯擺」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆在原PO夫妻結婚前，長期居住在國外，自從他們結婚後，就住在台灣了，剛結婚的時候，她跟先生有包現金紅包給婆婆，婆婆也有用支票包紅包給他們與孩子，但裡面的支票名字婆婆故意寫非護照名，這樣就無法兌現，第一年婆婆說自己在台灣沒有現金，但接連三年都住在台灣，卻都給假支票紅包，讓原PO無奈表示「我根本沒有想收到婆婆的紅包，不想給可以不要給」。

除此之外，婆婆給晚輩時，還要求晚輩要用非常尊敬的態度說「新年快樂」，才能拿到紅包，她就曾經被婆婆擺臉色，而且尊敬的態度是要「只差沒跪下來膜拜」的程度，讓原po心想「拿妳假支票紅包是給面子，自己拿假支票還在那邊顯擺」。

不過原PO表示，今年已經是婆婆包假支票第三年了，她自己心虛說「紅包今年都可以兌現」，並把這幾年給原PO跟小孩的假支票金額，全部轉到老公國外的帳戶裡，她無奈表示「婆婆真是我人生中碰過最瞎的人，應該很難有人再超越她」。

對此，網友回應「傻眼！居然有開空頭支票的婆婆，玩家家酒嗎？」、「很反感這種沒錢裝大方的人」、「就把那些支票包回去寄給她，用魔法打敗魔法」、「真的很瞎」、「乾脆包玩具鈔票的紅包給她」、「裝腔作勢的人一直很假掰，也不知道哪來的自信」。

壓歲錢 婆婆 紅包

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