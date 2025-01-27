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父過世…她過年回家陪媽媽 自私男友竟問：能不能找女網友出國玩

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶吵架示意圖。圖／Ingimage
情侶吵架示意圖。圖／Ingimage

新春到，家家戶戶團圓圍爐，一名女網友表示，自己是家中獨生女，因為爸爸已經過世了，所以過年想回家陪伴母親，但男友卻一直「情緒勒索」，希望她陪自己的家人一起出國，遭原PO拒絕後，男友竟還開玩笑問，那能不能滑交友軟體找女生陪自己去，讓原PO相當火大。貼文曝光後，也引起網友熱議。

該女網友在Dcard透露，她跟男友交往三年，對方家庭背景良好，父母經營公司，兄弟姐妹也都參與家業。男友的家人決定在今年過年出國旅行，並邀請她一同前往，由於女網友的家庭情況，她最終選擇留下來陪伴母親，結果引發了一場爭吵。

男友表示，自己的哥哥、姐姐和他們的另一半都會參與，為何原PO不能一起去出國。儘管女網友解釋自己的苦衷，但男友仍然覺得可惜，並多次表達自己在國外會感到寂寞。後來還開玩笑說，如果女網友不去，他可能會在國外使用交友軟體、找女生陪伴，這番話也讓女網友感到不被尊重。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「妳是個體貼孝順的好女孩，妳男友說難聽一點就是自私」、「這種還不分，妳也是滿扯的」、「妳陪伴家人是對的，他可以表達遺憾與難過，結果只想載交友軟體？爛貨」、「雙方家人都需要自己的時候，獨立本來就是很正常的，即使你們結婚了，也可以分開陪自己的家人。有本事自己讓整個團改時間配合女朋友，不然只會出一張嘴」。

也有網友提醒原PO，「男友不蠢，他只是在測試妳的傷痛底線，看看他可以越界到什麼程度，妳有多好拿捏。說白了就是不尊重妳，但是妳還有價值，所以要測試到哪種程度妳還不會跑」、「他態度很明顯啊，應當一切以男方家人為主，那妳要不要趁機會想想，結婚後過年他這樣情勒妳回婆家，妳可以接受嗎？」

Dcard 交友軟體 家人 情緒勒索 男友

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