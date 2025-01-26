大肚子被逼洗碗！人妻過年不想回婆家 網傻眼：先生不幫嗎

許多人妻的惡夢便是年節在婆家無止盡的被要求勞務，一名女網友在Dcard上發布貼文透露，每次回婆家都會被要求幫忙，今年不想回去先生卻和她大吵。她補充，每年不僅要一起準備年夜飯，還要獨自洗好幾人份的碗，不少網友抱不平，「叫妳老公出來洗」。

原PO指出過年去婆家都覺得厭煩，要做年夜飯還要瘋狂洗碗，跟不熟的公婆住也很不自在，因為公婆很傳統，過年一定要跟親戚一起吃飯，婆婆很享受一個人做年夜飯，所以希望她也有一樣的奉獻精神。原PO回憶，每年除夕都要早起床幫忙，洗碗好像成為自己的工作一般。她表示有一次親戚要來幫忙還被婆婆阻止，去年挺著大肚子依舊被逼著洗一堆碗，更誇張的是當時婆婆有招待親戚，懷孕的她連坐的位置都沒有。

想到過去種種，今年她就直接向先生直言，「去年大著肚子洗10幾個人的碗，做一堆事，覺得寒心」，表示沒有回去的必要。沒想到先生不僅不安慰，還暴怒喊「那我訂高鐵票幹嘛？」她也不甘示弱反嗆先生不在意自己的感受，根本沒必要回婆家，怒道「高鐵錢我來還你」。有網友質疑為何原PO洗碗時先生不幫忙，她表示先生要進去廚房就會被婆婆擋，對此不少網友傻眼吐槽，「擋了腳就斷了？」

貼文底下不少網友紛紛留言，「妳也是人生父母養的，不要去人家家裡當免費僕人」、「只有自己硬起來才能脫離苦海，不要被別人情勒了，手跟腳都長在自己身上」、「不要為自己找藉口，該強硬就強硬」、「妳老公什麼都沒做，憑什麼發脾氣啊」、「支持妳硬起來，他不為妳想，妳為何要顧他的面子，不值得」。