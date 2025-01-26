公婆什麼都管！先生不幫反提離婚她心寒 網勸：眼睛看清楚

婚姻真是愛情的墳墓？一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己正在打離婚訴訟。她表示和先生在長輩的半推半就下結婚，接下來就是一系列的公婆干涉私生活，先生卻置之不理。孩子出生後，公婆變本加厲的要求她成為全職媽媽並奉養兩老，就這樣原先美好的愛情漸漸被消磨殆盡，她忍不住奉勸，「所有要進入婚姻的女性，請記得眼睛要看清楚」。

原PO表示，自己跟先生交往兩年、結婚八年，起初不打算結婚，但先生保證只需與公婆暫住，存夠頭期款就搬走，加上長輩催促之下，最後還是結了婚。她指出交往時，其實每週二都會去先生家住，當時就知道公公非常大男人主義、婆婆負責家管，且男友家有很多生活習慣她都不能適應，像是八點前要回家、一定要等到她出現才開飯、沒當二廚會被碎唸、全家人每週末都要在一起等等。

她補充公婆什麼都管，先生卻總丟一句「不要理他們」，自己婚前就曾被叫進公婆房間，被要求很多傳統要延續；生了小孩後，公婆除了要她成為全職媽媽還要奉養兩老，還承諾願意每月拿二萬給她持家，對此先生只覺得原PO很好命，因為公婆願意給錢。她表示自己拒絕公婆後，對方百般阻撓她送託小孩，先生也因為抵抗不住公婆擺爛，兩人感情逐漸疏離，最終迎來離婚訴訟。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「我認識離婚的，有70%都住公婆家」、「什麼住進去一陣子就搬、住公婆家省錢這種話，拜託女性不要再聽了」、「爛爆了，還超有臉說妳好命，真是不知道哪來的自信」、「覺得是自己造就的，太多隱忍跟無視」、「跟公婆住，老公不夠硬，通常不會有好結果」。