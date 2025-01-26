她廚藝超讚卻拒煮年夜飯 婆婆失落：想吃媳婦煮的菜好難

除夕將至，不少人都會回老家圍爐吃年夜飯，然而近日一名女網友指出，大嫂雖然廚藝了得，但結婚五年多來，只要回婆家就幾乎不進廚房，這次年夜飯也不打算幫忙煮，讓原PO的媽媽不禁感嘆，「想吃口媳婦煮的菜，好難」。原PO表示，站在媽媽的角度想，會覺得挺難過的，但是站在大嫂的角度想，也認為對方很勇敢，可以直接拒絕不想做的事。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，大嫂結婚第一年就直接告訴公婆，她不喜歡煮年菜，也無意接過廚房的責任，但因為去年過年母親身體不適，大嫂和大哥只好接下了這個重任，尤其是大嫂，進廚房準備了多道美味佳餚，讓原PO爸媽非常開心。不過，當今年除夕再次來臨，媽媽打電話詢問會不會親自煮年菜時，大嫂卻表示，「年菜已經訂好，不會自己煮」，並且大哥也站在老婆那邊，讓媽媽有些失望。

原PO表示，媽媽失望的原因並不是沒有道理，因為大嫂平日都會煮飯，手藝相當出色，大哥結婚後被她養胖了近10公斤，然而每年回到婆家，卻從未進廚房為公婆準備一餐年菜，每年除夕，餐食大多是叫外賣。

原PO指出，自己心中有矛盾的情感，一方面能理解大嫂的立場，對大嫂敢於表達自己想法感到羨慕；另一方面，作為女兒也能深刻體會母親的心情，尤其是每年自己都得幫忙準備年夜飯，並在回娘家時看見母親辛苦地忙碌於廚房，心中不免感到萬般不捨。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「妳回家煮，不然就請妳哥哥煮，訂年菜沒什麼不好，大家都輕鬆」、「老實講，別人的小孩沒有義務要煮飯給妳爸媽吃，要也應該是期待自己小孩接棒煮飯，不然也有很多備案，不懂一定要吃媳婦煮的是什麼意思」、「妳媽是養妳大嫂了嗎？為什麼要她煮飯」、「不會叫妳哥或妳爸煮喔，整篇從頭到尾都沒看到男人煮飯，都是女人之間推來推去」、「妳孝順，妳煮就好」。