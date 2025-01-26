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上交友軟體這樣超NG？他列8項女生自介地雷 網共鳴：中肯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友出八點交友軟體上，女生自介的NG行為。 示意圖／ingimage
一名網友出八點交友軟體上，女生自介的NG行為。 示意圖／ingimage

許多人喜歡用交友軟體尋找真愛，因此個版的自我介紹成為重要的第一印象。一名網友在Dcard上整理了八項男生「根本不想滑的女生」類型。表示知道身為男生在交友軟體上通常處於劣勢，但自己還是會過濾一些對象，篩選條件曝光後引起網友共鳴，「原PO說的，我100%全同意」。

原PO一共列了八點：

一、不打自介、自介過於簡短

他指出這類型的女生大多很難聊，只是想來聊天不打算認真相處，因此建議想認真認識女生的人，就不用浪費時間。

二、在自介罵人

他能理解很多女生會討厭一些男生不斷問自介上已經打好的內容，但畢竟是第一印象，女生在自介上罵人會讓路人看到根本一頭霧水，直呼「還沒跟妳講話就覺得妳是太妹」。

三、自介放Instagram

基本上女方的粉絲都是透過交友軟體上認識來的，建議男生看到這個就不用浪費時間。

四、不放自己照片

因為交友軟體上「外貌協會」還是佔多數，如果有照片，省得聊半天結果長得不是對方的菜，浪費彼此時間。

五、修圖修到變形

原PO表示可以接受女生修圖，但切勿修過頭。

六、說話句點

配對到之後連續三次不延續話題，或單純被動的回答問題，建議別浪費時間。

七、自介寫「自己不常上線」或關通知

雖然理解部分軟體很煩人，會一直寄通知，但如果認真想聊天，卻有一搭沒一搭實在很浪費時間。

八、自介說「自己難聊天」、「主動的男生加分」

不常上線、難聊天自己知道就好，若打在自介昭告天下，他吐槽「一副要男生想辦法取悅自己的模樣，妳哪位？」

貼文曝光後網友紛紛點頭，「還有過生日有皇冠和氣球的」、「只有自拍，顯得自戀的也左滑」、「在自介上提到什麼『有趣的靈魂』，或是『好看的皮囊』之類的用詞我一律滑掉」、「中肯，還有那種自介表明『很難聊』或是『這裡不常開，去IG找我』的女生」、「常常tag純交友，很多都是業務缺業績，不是真心的」、「說自己很難聊，要人家先開話題的」。

交友軟體

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