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情侶旅遊爭執...男友因擔心遲到當街「怒吼暴走」 網：妳問題較大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和男友跟團旅遊時，男友因擔心遲到，當街「怒吼暴走」。示意圖／ingimage
一名女網友和男友跟團旅遊時，男友因擔心遲到，當街「怒吼暴走」。示意圖／ingimage

情侶相處時，無論有何矛盾都應該控制自身的情緒。一名女網友發文，稱她和男友跟團旅遊時，剩下10分鐘逛景點，她非常想看景點，於是跟男友過去拍照，但回程時因為擔心遲到的關係，男友不僅推她前進，還當街「怒吼暴走」，當下嚇到了她，也詢問網友：「這件事情真的是我的問題比較大嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她跟男友一起跟團旅遊，到一處景點時，自由的時間不到1個半小時，因為還要買衣服的關係，她和男友買衣服和逛老街後，逛景點的時間只剩下20分鐘，但走過去就要10分鐘，時間非常趕，但因為原PO非常想看景點的關係，她還是跟男友沿路用「跑」的過去，隨便拍幾張照片就回程。

原PO表示，回程時男友非常急迫且生氣，他一直擔心會遲到，堅持原PO用跑的回去，並且當街「怒吼暴走」情緒失控，直接嚇到了原PO，他甚至還會推原PO前進，結果到指定地點時，才發現男友得知的集合地點是錯誤的，他們折返到遊覽車時正好沒遲到。

原PO表示，經過此事件，雙方一整天都沒說話，她認為男友不想遲到沒有錯，但男友情緒失控的行為讓她質疑「真的有需要氣到這樣嗎？」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為原PO問題比較大，「這篇我比較挺男生，雖然在大街上情緒失控的確不好，看上去男生比較沒有目的性，主要是陪伴妳，妳的話，在明知時間來不及的情況下什麼都要就不太明智」、「跟團就是要守時，妳準時到是妳應該的，不是形容一大堆怎樣妳多艱難刻苦差點怎樣導致跟男友大吵」。

但也有不少網友認為雙方都有錯，「一個情緒管理有問題，一個沒有時間概念沒有團體觀念」、「兩個人都有問題」、「妳男友錯了4分，妳錯了6分，直接狂吼是不對難看，但妳得想是妳搞出來的事情，雖然妳有講要分開這些沒錯，但出門玩本來就是一起」。

兩性關係 男友

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