她救受困浪浪被男友罵「聖母」分手 網一面倒讚：狗狗救了你

情侶相處如果不能控制自己情緒，容易帶給人不好的印象。一名女網友發文，稱她本來想救一隻在交流道被困住的流浪狗，並想辦法幫牠找主人，卻被男友批評「聖母」、「虛偽」，她一氣之下跟男友分手，看清男友的本質後，不禁感嘆：「因為一隻狗拯救了我的餘生」。

一名女網友在Dcard發文，表示近日她跟男友吃完午飯，在回家途中看到一隻戴著項圈的米克斯被困在十字路口附近的交流道。原PO看牠很慌張，於是立刻決定要去幫牠，卻被男友阻止，並表示：「不要救，流浪狗一堆妳救不完。」

原PO表示，她當下立刻決定自己去救，讓男友坐計程車回家，但男友卻批評她「裝好心」，如果救了也沒辦法養。原PO隨即回應，她可以上網找認養或問朋友，如果真的沒人養，她自己養沒有問題，男友卻直言原PO是「聖母」，並批評她很「虛偽」。原PO知道自己不能拯救所有流浪狗，但她只是想在能力範圍內幫助動物，這是她甘願做的。

原PO男友聽聞後，立刻選擇與原PO分手，罵她「自以為是」。後來她帶狗去看獸醫，聯繫上主人，主人塞給她紅包但她沒收，最後也感嘆：「不發生點什麼事，還真的很難看到男友的真面目。」

此文一出，不少網友批評男友沒同理心、脾氣太差，「從他的措辭跟行為來看是個很沒有教養以及同理心的人。言詞背後有某種厭世傾向，根本沒去試過是否可以找到主人」、「他不認同妳的觀點也不同意妳的做法，就想用激烈的言辭威脅妳就範，我覺得這才是問題所在」、「男友EQ也太差了吧」、「好扯喔，情緒控管也太糟糕」。

也有網友感嘆狗狗是原PO的「救星」，「應該是妳要包紅包給狗的主人，是他救了妳，他提分手時，妳果斷同意，真的很棒」、「因為有妳，狗狗跟主人團圓了，並且恭喜妳，狗狗是妳的小福星」、「這小狗是老天爺外派來拯救妳的吧，還好這種貨色沒有留著過年，只是因為一隻流浪狗就罵人的理由到底在哪」。