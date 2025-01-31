開明婆婆智慧語 嘴甜才會得人疼

尚未結婚前，常聽同事抱怨公婆，雖然有些擔心，但也做好和公婆同住的心理準備。結婚時，公公就說：「結婚後，你們夫妻可獨立住外面。」當下覺得我怎麼遇到這般開明的公婆，由衷感謝他們。

公公過世後，為讓大家走出傷痛、平復心情。婆婆開風氣之先，出資邀集小姑、小叔一家和我們一大家子人在外過年春遊。

記得第一年我們在日月潭過新年，感覺很新鮮，因無人潮反多了一分清靜。除夕當天早上祭祖完後，我們就一路由埔里桃米村、暨南大學櫻花林玩到日月潭，晚上大家相聚一室守歲，分享過去一年難忘及有趣的事，小孩們為了奶奶的獎賞，拿出十八般武藝，唱歌的唱歌，跳舞的跳舞，好不熱鬧。

從疫情後到現在，因為過年出遊人數眾多，加上CP值不高，我們回歸到婆婆家過年，還是與往常一樣溫馨熱鬧。作為長媳的我，一直很感謝我的公公和婆婆，或許公公和婆婆各為退休律師和教師，對待人、事、物有獨到的見解，沒有一般人的古板守舊，且特別開通。

為人媳婦多年，從未見我婆婆生氣，且常笑臉迎人。婆婆還提點，就是要嘴甜才會得人疼，至今受益良多。而最深體會就是，無論在家或在外過年，和樂的家庭氛圍才是快樂泉源。只要平日彼此關心，常噓寒問暖，就能日日是好日，婆媳攜手年年過好年。