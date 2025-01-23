工程師男友賣鹽水雞…她「清口茹素」難容忍 網反吐嘈：你就放生吧！

有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她因為信仰關係，去年就「清口茹素」，男友也跟著她一起吃素，但男友休假時卻常常要幫著家人賣鹽水雞，此事令她深感困擾。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，男友是某上市科技公司的BIOS工程師，在休假時卻常常要幫著家人在市場賣鹽水雞。她因為信仰關係，去年就「清口茹素」，男友也跟著她一起吃素，她希望男友能夠放下屠刀多添福報，但男友還是我行我素講不聽，讓她難以忍受。

原PO貼出照片，抱怨指出「一個小攤子有需要四個人去顧嗎？」，她平常就不斷地勸說男友「吃素是一種修行，希望他能夠放下屠刀多添福報」，但男友因為家裡的關係，不得不去幫忙顧攤賣鹽水雞，這件事情讓她深感困擾，不知該怎麼辦。

沒想到貼文一曝光，網友反倒建議原PO，「你就放生吧，別浪費自己的福報，這麼好的男人不適合你」、「你出家好了，你不適合有家庭」、「放了他吧！不要耽誤人家好嗎？」、「不能你自己修行就好嗎？」、「你根本不該交朋友的，自己好好修行吧」。

此外，還有不少網友不以為然，反駁原PO觀點，回應「不是呀，你修行就自己好好修，幹嘛拉上別人呀？」、「把個人喜好要求對方配合是情勒」、「你有你的信仰，他有他的家人，他尊重你的信仰，你也尊重他個人意願，不懂哪裡我行我素？幫忙家人顧攤是孝順，百善孝為先，比任何修行都重要」。