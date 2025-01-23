準婆家拒下聘、討喜餅收據…她退婚分手 網一面倒讚：逃婚比離婚好

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示婚事辦到中途告吹了！她透露雙方家長見面吃飯時，男友爸爸不僅明示不該收聘金，在訂喜餅時，男友的後媽竟然打電話來跟她要3萬元的收據，讓她覺得長痛不如短痛，果決「喊停」結束這場婚事。貼文一出，引發網友熱議，紛紛喊：「恭喜你。」

原PO透露，一開始談婚事時，雙方對於聘金的看法就不一致，男友的爸爸以他娶後媽不用聘金為由，明示她家也不該收聘金，但男友覺得既然婚後要住原PO爸媽買的房子，給聘金是應該的。訂喜餅時，男友的後媽竟然打電話跟原PO要收據，讓她覺得傻眼，認為又不是公司報帳還要交收據，何況喜餅錢也是男友主動要付的啊！

原PO指出，男友家裡的資源幾乎都留給同父異母的弟弟妹妹，男友原想藉由結婚，完全擺脫那個家，但是沒辦法，男友爸媽的「未來婆家思想」讓她實在不敢領教，加上陸續發生一些鳥事，尤其他爸媽要求男友對她家隱瞞某件事，讓原PO更加難以接受，於是決心退婚。雖然都已論及婚嫁再分開，情感上非常痛苦，但心想長痛不如短痛，萬一真的如期結婚了，可能每天有寫不完的抱怨文。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「讚，跑得好，不要傻傻當聖母想拯救誰，也別笨笨想說結婚後遠離就好，那是他自己今生的功課，不是你的」、「人間清醒的姑娘不多見」、「恭喜你，男生看來是個軟弱的人」、「分開也好，免得婚後一堆問題」、「你能當下就下定決心，真的不容易，原生家庭的枷鎖要擺脱是不太可能，結婚是二個家庭的結合，不是二個人的事」、「逃婚總比離婚好，你的選擇是正確的」。

此外，也有不少網友表示「只要未來老公挺你，根本不用管對方父母怎麼想，尤其是後母」、「不結婚一樣可以離開那個家啊」、「想脫離那個家就脫離，為何要用結婚才能脫離」。