人妻任佛教電視台董事！改穿佛教袍行房爆1句話 丈夫性趣全失

宗教導人向善，但如果因信仰令性情及行為大變，身邊人未必能接受。台灣1名自由作家在網上分享個案，稱其男性友人的妻子本身相夫教子，夫婦一直相安無事，惟有一天妻子突然向丈夫索取100萬新台幣，以換取擔任佛教電視台董事一職，丈夫依言答應。

詎料妻子成為董事後行為愈趨奇怪，不但改穿佛教藍袍，甚至明言要清心寡欲，丈夫只能無奈接受。詎料丈夫有次飲酒後興想跟妻子「愛愛」，事後妻子竟一邊行禮，一邊說「感恩哪，師兄」，令他以後不敢再「打擾」妻子。

大量網友笑言「『感恩哪，師兄』後面如果再接『阿彌陀佛』更圓滿」、「如果改成『師兄不要啊！師父快回來了』，那會更有性趣」、「床頭不知道有沒有放功德箱」。

人妻索100萬新台幣成佛教電視台董事

台灣自由作家「苦苓」在facebook表示，其1位男性友人在公營機構擔任主管，待遇不錯，而他的妻子則一直在家相夫教子，表現稱職；惟有一天妻子突然索取100萬新台幣，稱稱「要拿錢去當（一間佛教電視台）董事」。

丈夫雖然大嚇一跳，但認為這都算是在做好事，於是便答應給錢。豈料妻子成為董事後行為漸變奇怪，改穿佛教藍袍，連在家中都一樣，甚至認真地表示「師父說我們（夫妻）要清心寡欲，最好少做男女之事」，但同時強調若丈夫要求愛愛，「做太太的還是要答應」。

行房後妻子行禮︰感恩哪，師兄

妻子改穿藍袍後已經令到丈夫對她的性趣受影響，所以沒有太在意能否「愛愛」，惟有一次丈夫酒後性起，妻子亦願意配合性交，詎料完事後她穿好衣服，竟恭敬地向丈夫行禮，並說「感恩哪，師兄」，令到丈夫從此再也不敢「打擾」妻子。

「苦苓」指出，當時所有朋友聽到男友人親自交代事件，「在現場都不敢應聲，希望他只是在說笑話。如果是真的也太慘了」。

帖文引來網友熱議，笑言「這是什麼cosplay玩法嗎？都市人真會玩」、「我阿姨也有一件，我姨丈看起來愈來愈像住持」、「師兄整個軟掉」、「很快師妹就來幫忙了？」。

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文章授權轉載自《香港01》