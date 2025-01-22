她不想回婆家過年上網求助 網曝解方：訂機票吧！

即將步入農曆新年連假，許多家庭早已訂好年菜、團圓飯，不過每次親戚齊聚一堂，總免不了被問到一些個人私事，或是親人之間不熟的尷尬。就有位媳婦表示「今年我想過一個不一樣的除夕，不想回婆家過年」，對此，有過來人建議「現在馬上訂機票出國吧！」

一名媳婦在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示「請問我們不去婆家過除夕，會讓人覺得是我這個媳婦慫恿自己老公，不要回去過年嗎？」原PO表示，他們這五年來每年除夕都回去，但也沒有什麼話題聊，全家在一起打麻將，她在旁邊滑手機，婆家完全無視她的存在，所以今年她想過個不一樣的除夕。

不過原PO表示，這個不回婆家計劃被媽媽罵「妳這個媳婦很不孝」，而且媽媽也怕原PO婆婆之後對原PO有意見，引得原PO吐心聲「每年過年都是我最討厭的日子，超級煩」。

對此，有網友建議直接出國或回娘家，「現在馬上訂機票出國啊！妳媽、妳婆婆怎麼說，讓她們說啊」、「今年我公司放十二天假，我就跟公婆說公司難得讓我們休那麽多天，我想回南部陪爸媽過年，然後他們很大方的讓他的兒子也陪我回南部一起過年，真的很開心」。

也有人建議讓老公回婆家就好，「那妳自己不要去，在家裡也比較自在～老公的話就看他決定，畢竟那是他的原生家庭，可以幾天在他家，幾天陪妳出去」、「就去走個流程然後就走了啊，有時候妳自己不喜歡，但是妳老公喜歡啊，就禮貌走個流程然後回娘家」、「妳老公自己回去，妳也不要回娘家，看是自己出去玩或幹麻都行！娘家打電話來語氣好就多說兩句，語氣不好的話，就把電話丟旁邊讓他講，久了電話就會掛掉了，世界清淨！」