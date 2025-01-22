快訊

15縣市有感搖晃！花蓮19:55發生規模4.9極淺層地震 最大震度4級

新生暴增！竹科3000人移居頭份竹南 頭份國中連實驗室都沒了

美國確立出生公民權…源頭與這號人物有關 華裔當事人曾孫發聲

她不想回婆家過年上網求助 網曝解方：訂機票吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨不想回婆家，有人建議可以直接出國玩。示意圖／AI生成
一名媳婦抱怨不想回婆家，有人建議可以直接出國玩。示意圖／AI生成

即將步入農曆新年連假，許多家庭早已訂好年菜、團圓飯，不過每次親戚齊聚一堂，總免不了被問到一些個人私事，或是親人之間不熟的尷尬。就有位媳婦表示「今年我想過一個不一樣的除夕，不想回婆家過年」，對此，有過來人建議「現在馬上訂機票出國吧！」

一名媳婦在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示「請問我們不去婆家過除夕，會讓人覺得是我這個媳婦慫恿自己老公，不要回去過年嗎？」原PO表示，他們這五年來每年除夕都回去，但也沒有什麼話題聊，全家在一起打麻將，她在旁邊滑手機，婆家完全無視她的存在，所以今年她想過個不一樣的除夕。

不過原PO表示，這個不回婆家計劃被媽媽罵「妳這個媳婦很不孝」，而且媽媽也怕原PO婆婆之後對原PO有意見，引得原PO吐心聲「每年過年都是我最討厭的日子，超級煩」。

對此，有網友建議直接出國或回娘家，「現在馬上訂機票出國啊！妳媽、妳婆婆怎麼說，讓她們說啊」、「今年我公司放十二天假，我就跟公婆說公司難得讓我們休那麽多天，我想回南部陪爸媽過年，然後他們很大方的讓他的兒子也陪我回南部一起過年，真的很開心」。

也有人建議讓老公回婆家就好，「那妳自己不要去，在家裡也比較自在～老公的話就看他決定，畢竟那是他的原生家庭，可以幾天在他家，幾天陪妳出去」、「就去走個流程然後就走了啊，有時候妳自己不喜歡，但是妳老公喜歡啊，就禮貌走個流程然後回娘家」、「妳老公自己回去，妳也不要回娘家，看是自己出去玩或幹麻都行！娘家打電話來語氣好就多說兩句，語氣不好的話，就把電話丟旁邊讓他講，久了電話就會掛掉了，世界清淨！」

回娘家 婆家 除夕

延伸閱讀

日式公寓就讚？他提議台灣效仿 網列3理由反對：走廊變障礙賽

父失智母身體差…月入4萬女苦惱養不起雙親 網見一優勢：找銀行幫忙

飯後不能做什麼？ 醫師破解迷思：吃這個不NG

章魚燒省成本混入「蟹肉棒」被踢爆 二代老闆害50年老店收攤

相關新聞

她不想回婆家過年上網求助 網曝解方：訂機票吧！

即將步入農曆新年連假，許多家庭早已訂好年菜、團圓飯，不過每次親戚齊聚一堂，總免不了被問到一些個人私事，或是親人之間不熟的尷尬。就有位媳婦表示「今年我想過一個不一樣的除夕，不想回婆家過年」，對此，有過來人建議「現在馬上訂機票出國吧！」

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區還有在收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

過年最怕的長輩！公公硬要「餵一口」 她怒：非常不尊重

逢年過節家裡的長輩常準備糖果餅乾等孫子孫女來吃，不過也得尊重孩子父母的意願。一名身為媳婦的女網友在Dcard發文抱怨，自己平常不太給孩子吃糖，近日公婆卻一直餵，就連她已經示意不要再給孩子吃了，公婆仍執意讓孩子再吃，這舉動讓她非常不滿罵道「真的很不尊重人！」

手機留千張前女友照！男友「1理由」哄好 網懷疑：不單純

對許多人而言，刪除前任的紀錄是對現任對象的基本尊重，一名女網友在分享一場烏龍故事，然而結果網友卻看法兩極。原PO透露男友前陣子換手機，而她無意間發現對方相簿裡全是前女友的照片，自己反而一張都沒有，心碎的她憂鬱了一天後還是選擇問個明白，男友這才驚覺並解釋是之前手機自動備份留下的。面對男友的說詞有部分網友並不買單「妳男友感覺就知道有備份」。

夫嫌她僅負責家務「愛計較」 人妻淚訴：我也很累

「有了小孩才是婚姻的開始」一名女網友在Dcard感嘆，自己就是血淋淋的例子，表示和先生已經為了小孩吵到快離婚。她表示自己已經扛下了多數家務，偶爾真的很累希望先生支援時，對方就會認為她「愛計較」。原PO委屈表示，先生雖然負責經濟，但在家帶小孩的她也非常難熬，難過地問「真的是我很愛計較不懂體諒他嗎」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。