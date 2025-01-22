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過年最怕的長輩！公公硬要「餵一口」 她怒：非常不尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
公婆無視阻止硬要餵糖給孫子，媳氣炸喊不尊重。 示意圖／ingimage
公婆無視阻止硬要餵糖給孫子，媳氣炸喊不尊重。 示意圖／ingimage

逢年過節家裡的長輩常準備糖果餅乾等孫子孫女來吃，不過也得尊重孩子父母的意願。一名身為媳婦的女網友在Dcard發文抱怨，自己平常不太給孩子吃糖，近日公婆卻一直餵，就連她已經示意不要再給孩子吃了，公婆仍執意讓孩子再吃，這舉動讓她非常不滿罵道「真的很不尊重人！」

原PO表示平常沒有讓孩子吃糖的習慣，最近過年所以客廳桌上擺滿糖，婆婆看到孩子在旁邊，就把糖果盒打開問公公「給他吃沒關係吧」 ，公公回覆「小孩子要吃是好事」，沒有人問過身為媽媽的她答不答應。原PO表示當下孩子看向她，她雖然同意但強調「一點點就好」，孩子開心的吃完了那顆軟糖後，公公似乎覺得有趣又要再餵蜜餞。

她表示當下自己臉鐵青也確定在場所有人包含孩子都看到了，並制止道「可以了，你不要再吃了」，沒想到公婆還堅持吃一小口不會怎麼樣，左右為難的孩子只能再看著媽媽。誇張的是原PO搖頭後，公公居然直接對著孩子說「叫你吃一口，一直看你媽幹嘛」，婆婆也自以為幽默打圓場喊「那個不甜啦，他喜歡吃酸的」，長輩荒唐又不尊重的對話讓她氣的忍不住大喊「非常不禮貌」，表示平時教孩子別人給的所有東西，要吃之前要先詢問媽媽。

貼文曝光引起網友共鳴，「長輩真的超煩，愛破壞規矩」、「長輩硬要餵甜食、硬要餵會自己吃飯的嬰兒吃飯等等，每天上演」、「我公公也是，小孩子對貓過敏，不能待在同一個空間，還故意拿寵物零食叫小孩去餵貓」、「超級不尊重媽媽的教養方法」。

公公 婆婆 農曆過年

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