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沒錢遭趕出家門…婆婆走人前透露獲「上億遺產」 媳婦後悔了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本婆婆在被媳婦趕出家門前，透露自己繼承上億日圓和不動產的事實。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本婆婆在被媳婦趕出家門前，透露自己繼承上億日圓和不動產的事實。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

婆媳之間如何相處，是許多家庭間容易碰到的問題。特別是當婆婆年紀大，需要子女照顧的時候，往往也會衍生許多糾紛，還可能因為遺產等問題發生爭執。

根據日本媒體「TRILL」報導，一位婆婆因為丈夫在3年前過世，後來和兒子一同居住。但她在同居的過程中，明顯感受到媳婦當她是個累贅，對她不太友善。因為婆婆繼承了丈夫的遺產，因此家中包括伙食等許多開銷，媳婦都要求由婆婆負擔。但某天婆婆表示，丈夫的遺產已經快要用光了。

這時，媳婦改成要求婆婆出去工作。雖然婆婆也確實去求職機構探詢，但過去沒有工作經驗，而且還有年紀問題，當然不可能找得到職位。此時媳婦依舊態度冷淡，揚言婆婆要是沒找到工作，就得請她搬出去住。婆婆受不了媳婦的刻薄，於是不打算爭辯，直接表示要搬就搬。

聽到婆婆要搬，媳婦一時還假好心，說婆婆沒錢沒辦法一人生活，不如留著做家事兼職。婆婆這才掀開底牌，雖然丈夫的遺產花得差不多了，但正巧有一位叔父剛過世，而他的上億日圓存款以及名下的不動產，都將歸這位婆婆所有。

聽到這件事的媳婦，態度立刻有了180度的大轉變，力勸婆婆應該要留下來，而且還搬出自己的丈夫，要婆婆疼惜兒子。然而，婆婆認為媳婦對自己不好時，兒子卻從來沒有出手幫忙，因此也改變心意。如今帶著巨額存款，過著一人逍遙自在的日子。

婆婆 婆媳紛爭 遺產

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