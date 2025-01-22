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父失智母身體差…月入4萬女苦惱養不起雙親 網見一優勢：找銀行幫忙

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己的父親67歲，失智3年，母親接近60歲且身體也不好，讓她面臨如何贍養雙親的困境；示意圖。（圖／123RF）
近日有網友發文，表示自己的父親67歲，失智3年，母親接近60歲且身體也不好，讓她面臨如何贍養雙親的困境；示意圖。（圖／123RF）

當父母身體出了狀況，如何贍養父母成了子女必須面對的問題。近日有網友發文，表示自己的父親67歲，失智3年，母親接近60歲且身體也不好，讓她面臨如何贍養雙親的困境。

原PO在Dcard發文，表示她的爸爸67歲，失智3年了，沒有存款或保險，平常由媽媽照顧。而媽媽也接近60歲，腰開過刀，目前是工廠作業員，月薪不到3萬。最近媽媽表示工作要盯著小零件，眼睛吃不消，下班後還要照顧爸爸，晚上也睡不好，因此想離職回家專門照顧爸爸。

原PO並不贊成媽媽的想法，首先這樣會少一份收入，再來她認為媽媽一個人很難照顧爸爸，擔心兩人都受傷。且媽媽的生活本來就很封閉，她不希望媽媽把人生全部花在爸爸身上。

原PO考慮把爸爸送去長照機構，但目前有補助的機構都額滿了，自費的機構一個月至少要3、4萬。原PO表示自己的月薪只有4萬，且有車貸、保險、伙食的開銷，媽媽的月薪不到3萬，真的無法負擔。目前原PO有用長照2.0，每個月可以把爸爸送到日照中心20天，爸爸靠身心障礙重度證明領的政府補助剛好與自付金額抵銷。

原PO現在考慮叫媽媽離職，並在爸爸去日照中心的那20天裡找兼職的工作，其他時間在家照顧爸爸。但她又擔心萬一爸爸病情加重或是媽媽受傷、病倒了怎麼辦？她真的養不起兩個人。

有網友感嘆這就是未來的寫照，「這是未來年輕人寫照，以後會更慘喔，以後長照機構都爆滿，排隊卡不進，能進的都是靠關係，沒結婚生小孩的又沒存款的，等著臭掉在家裡」、「真心建議頂客族不要想說不生小孩就盡量花，還是要存一筆老年預備金，以後沒有子女的人力資源，那是要花錢去買」。

有網友建議媽媽去居服員，「媽媽若照顧經驗不錯加上又不排斥騎車，滿建議可以做居服員，若有穩定案子一週做6天，月薪4萬以上是很容易的喔」、「現在有些外籍配偶也有在做居服員，基本上去上課+實習就能夠考到證照了，可以跟媽媽討論看看」。

也有網友在知道爸爸名下有房產後建議向銀行諮詢以房養老，「爸爸名下有房屋，請向銀行諮詢以房養老(有房貸仍可申請)，至少可以增加每月使用的現金流」、「至少你家還有房，可以以房養老」、「建議可以諮詢安養信託結合以房養老」。

Dcard 失智 居服員 房產 月薪 長照

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