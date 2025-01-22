手機留千張前女友照！男友「1理由」哄好 網懷疑：不單純

對許多人而言，刪除前任的紀錄是對現任對象的基本尊重，一名女網友在Dcard分享一場烏龍故事，然而結果網友卻看法兩極。原PO透露男友前陣子換手機，而她無意間發現對方相簿裡全是前女友的照片，自己反而一張都沒有，心碎的她憂鬱了一天後還是選擇問個明白，男友這才驚覺並解釋是之前手機自動備份留下的。面對男友的說詞有部分網友並不買單「妳男友感覺就知道有備份」。

原PO表示兩人本就有共識可以互相看手機，價值觀也是認為分手了就不要再留前任的東西。最近男友換新手機，隨手拿給原PO看看有沒有新功能，自己在一旁玩遊戲，恰巧她點進照片圖庫，沒想到突然看到滿滿前女友的照片，然後現任的她的照片一張都沒有，原PO表示當下「傻在那裡」，本來想問男友，但對方卻突然轉頭說「手機就空白的，妳是看到什麼不該看的嗎」，不知道怎麼開口的原PO便默默放棄。

原本打算裝沒事，自己卻耿耿於懷，上班時間總是落淚。某天掉眼淚恰巧被男友發現，她這才繃不住淚訴「你不是說新手機全部都空白的嗎？為甚麼我點進去相簿一整個都是你前女友的照片」，對方才驚覺解釋自己也不知道相簿有照片，是手機雲端直接備份。了解前因後果後男友忍不住大笑並把照片跟備份都清掉，兩人也溝通過以後有類似事發生要馬上說。

面對這種情形不少網友搖頭表示原PO太單純，「備份還沒刪就是因為有更精彩的影片啊，除了裝傻還能怎麼演」、「我記得哀鳳雲端備份滿了之後，每次按相簿它都會跳提醒，除非你把自動備份關掉」、「好單純，彷彿看到以前的我，很容易被男友哄好」、「他那句超怪的阿，就在打預防針」、「感覺男生本來就知道有備份，才答應妳刪吧」。

也有不少人認為就是一場誤會，「舊手機上的照片刪了但已經備份成功，沒有特地點進去根本不會記得」、「是我也不會記得，之前很賭爛前女友把她東西刪光光，結果之前用電腦好像在清空間又跳出來」、「我覺得真的只是單純忘了吧，妳細微的情緒變化他都有發現也關心妳」、「不會記得蠻正常的，像是手機刪掉前男友的聊天記錄了，結果登入電腦又全部都跑出來」。