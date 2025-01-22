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夫嫌她僅負責家務「愛計較」 人妻淚訴：我也很累

聯合新聞網／ 綜合報導
求先生顧小孩遭嗆愛計較，人妻淚崩喊心累。 示意圖／ingimage
求先生顧小孩遭嗆愛計較，人妻淚崩喊心累。 示意圖／ingimage

「有了小孩才是婚姻的開始」一名女網友在Dcard感嘆，自己就是血淋淋的例子，表示和先生已經為了小孩吵到快離婚。她表示自己已經扛下了多數家務，偶爾真的很累希望先生支援時，對方就會認為她「愛計較」。原PO委屈表示，先生雖然負責經濟，但在家帶小孩的她也非常難熬，難過地問「真的是我很愛計較不懂體諒他嗎」。

原PO透露與先生交往十年多才結婚，儘管愛情長跑多年，有小孩後卻還是免不了離婚話題。兩人正職收入差不多，目前她留職停薪半年在家帶小孩，先生除了正職有小副業及投資股票，家庭開銷與房貸一人負責一半，支出各花各的。她表示因為孩子讓自己最近總睡不好，跟先生反應，卻換來對方一句「妳在家可以睡覺，我上班不能睡覺」。

好不容易協調好每周五、六先生隔天不用上班時顧半夜，讓她能好好補眠，結果近日早晨，她麻煩先生幫忙餵兒子時卻被拒絕。午餐時間見先生在滑手機，想請他換尿布卻被罵為什麼要他來換，甚至揚言「跟妳講有小孩才是婚姻的開始，妳再這樣就真的要結束了」示意要離婚。心碎的她表示老公總覺得自己扛家計很辛苦，卻從沒想過在家的她同樣在工作，做家事還要顧半夜睡眠品質不斷下降，先生卻仍然只認為她「事事愛計較、擺臉色」。

貼文曝光後網友們傻眼回覆「我覺得妳已經很棒了！不過就別生第二個了。金錢都A成這樣，育兒卻不願意A」、「你老公才愛計較吧」、「帶寶寶真的沒比在外上班輕鬆，我覺得是妳老公比較愛計較」、「AA男日常」、「懂不懂得體諒和珍惜真的很重要」、「建議托嬰，趕快回職場上班，以後輪流顧晚上，他沒有一整天顧過小孩，根本不知道媽媽是最累的職業」。

夫妻關係 老公 育兒

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