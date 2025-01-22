媽瞧不起女友低薪、低學歷 網見「3字」砲轟：媽寶男拜託分手

不少人經歷過家中長輩干涉感情狀況，這時如果自己都處理不了，最委屈的便是另一半。一名網友在Dcard發布貼文表示，媽媽不喜歡低學歷又低薪的女友，總是喜歡嘲諷對方，甚至在他面前向親戚要求介紹另一半給兒子。然而他雖然覺得困擾，卻無作為讓不少網友看不下去，直言提問「你是媽寶嗎」。

原PO透露，女友學歷不好是後段私大畢業，目前月薪三萬多，每次女友來他家總會被嘲諷，媽媽還常常要他換女友。原PO表示自己目前月薪七萬，媽媽認為女友才賺自己的一半配不上他。還嗆對方家境不怎麼樣，只有一間房子卻有三個小孩。

原PO強調自己完全不在意女友條件，只要能過生活就好，但最讓他傻眼的是上週表姐妹來他家跨年，媽媽居然直接叫她們幫原PO介紹對象，因為女友收入不穩定，還強調認識吃「公家飯」像是國營單位、公務員、老師的更好。他表示自己真的很無奈，不知道為什麼媽媽這麼討厭女友，但也不知道該怎麼辦。

貼文曝光後網友紛紛抨擊原PO句句不離「我媽說」這3字，「經典『我媽說』，你又不敢噴你媽」、「當你夠有肩膀，你媽就不構成問題」、「分手吧，你們婚後200%會有婆媳問題，到時候你夾在中間也很困擾」、「如果你坦不住拜託分手，拜託各位整天說『我媽說』、『我爸說』的媽寶爸寶都不要出來害人」。不過也有人緩頰「媽媽應該是為你好，經濟真的蠻重要」、「畢竟媽媽是過來人，認為婚後離不開柴米油鹽都是需要金錢，家人的想法也是可以參考的」。