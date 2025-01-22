單親女高中生內衣穿6年！想換不知如何開口 過來人：爸爸也需要學習

少女進入青春期後第二性徵成熟，內衣成為生活必需品。一名女高中生在Dcard上透露，自己是單家庭，因為是給爸爸照顧，直到國中才有第一件內衣，如今已經高三仍穿著同一件。近日考慮自己去買卻不知道怎麼挑選，也不知道怎麼告訴爸爸，因此上網尋求協助。

原PO表示從小就是單親家庭，一直都是爸爸帶，小時候都穿菜市場或是親戚不要的內衣，直到國中才有人提醒爸爸需要帶她去買胸罩。她透露第一次買是國一，在小型百貨裡面的內衣店，當時只有一位阿姨幫她量尺寸，因為不知道到底需要買什麼樣的，所以都是爸爸跟店員溝通，最後買了三件鋼圈內衣，也因為沒概念「舒服的內衣」穿起來是什麼樣，所以一路穿到現在。

最近考慮自己去專櫃買內衣，看了很多文章，但每個人的經驗、意見都不同，讓她不是很確定該去哪裡買。雖然打算這幾天去店面試穿，但又很怕自己不敢拒絕店員，買了之後才發現不適合，因此想直接詢問網友比較推薦哪幾家，還有預算有限的她只買三件夠不夠用。

貼文下不少網友熱心回覆，「自己或跟朋友去買，但我後來都是網購」、「可以找女生朋友一起去呀」、「會請店員幫忙看一下適不適合」、「內衣本來就該常換也不用害羞，我第一次去也害羞得半死，結果阿姨都超貼心」、「專櫃的不一定好，我就有買過專櫃的結果鋼圈過敏。可以先買一兩件試試，確定好穿再增加件數」、「不介意的話，我也可以陪同，買幾件或許可以百貨折價喔」、「一開始會有點尷尬但還是蠻建議到門市試穿的，尤其妳太不知道什麼型適合自己的話」。

也有人建議原PO直接跟爸爸討論，「我都是直接跟他說我要買內衣，請他載我去，到店家後他會自己到其他地方待著」、「其實爸爸也需要學習如何面對女兒的發育與生理期」、「我爸就直接帶我去內衣店門口，給我錢讓我自己進去跟店員試，他就在外面等我這樣」、「可以跟爸爸拿錢自己去買，如果有經濟考量可以考慮去菜市場買，便宜又好穿」。