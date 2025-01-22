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自找麻煩？主動照顧婆婆老被嫌 她怨夫不處理：我像是多餘的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和婆婆有嫌隙，老公卻不想處理。示意圖／ingimage
一名女網友和婆婆有嫌隙，老公卻不想處理。示意圖／ingimage

婆媳關係不僅僅是一人的責任，夫妻雙方都要共同承擔。一名女網友發文，稱她和婆婆有嫌隙，婆婆經常找她麻煩，她跟老公抱怨過此事，但老公卻不想處理，讓她感到很生氣：「我是出自於愛你才主動去做這些事情，但你卻覺得是多餘的。」

一名女網友在Dcard發文，表示她跟婆婆一直有嫌隙，她已經盡心盡力服侍照顧婆婆了，但只要老公不在，婆婆就會對她嫌東嫌西，找她麻煩。跟老公反映過，他卻認為既然婆媳關係已經不好了，如果他再插手，兩人關係只會更加惡化，除非原PO想主動修復跟婆婆之間的矛盾，否則他什麼都不會做。

原PO表示，她當下非常生氣，老公如此態度好像是她「活該」被婆婆欺負的，她不靠婆家更不靠婆婆養，主動服侍婆婆是因為愛老公，但在老公眼裡好像是「多餘」且「自作多情」的。原PO也表示，她內心很矛盾，也常常想要忍耐，但婆婆的「公主病」實在讓她難以忍受，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議原PO別再自作多情照顧婆婆，「其實妳做這麼多也沒人會感謝妳呀，實在不必這樣自我感動，照顧他媽媽就讓他自己去做不就好了，他不做妳在那邊搶著當孝媳只是自我感動」、「如果先生沒叫妳做，他也接受妳不管他媽媽，那妳還自找麻煩幹嘛」、「我是覺得那妳跟老公同進同出，不要私下跟婆婆相處，表面做好就好了」。

也有過來人分享婆媳相處的經驗，「我媽也是那種很難搞的人，身為跟妳老公同樣立場的人，個人看法是這樣，當事人跟難搞長輩相處幾十年，早就知道長輩不可能改，不要被搞最簡單的方法就是不要相處」、「我老公也跟我說不需要特別侍奉他媽，如果我開心就做，不開心就直接做我想做的事情就好，那是他媽，不是我媽」。

夫妻關係 婆婆 婆媳紛爭

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