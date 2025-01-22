快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

聯合新聞網／ 綜合報導
高富帥工程師嘆交友軟體無真愛，網友建議別亮底牌。 示意圖／ingimage
高富帥工程師嘆交友軟體無真愛，網友建議別亮底牌。 示意圖／ingimage

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區，還有收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

原PO透露自己目前是上市IC設計公司工程師，身高180公分、體重72公斤，個性隨和，因為有混血輪廓較深，會玩各種樂器也喜歡旅行、運動。他透露近日陸續跟五位談得比較來的女生吃飯，年齡大約落在30至35歲，直言「外貌普遍跟網路照片落差都蠻大」，但強調自己非「外貌協會」，所以不在意。雖然聊天多數都很順暢，但讓他納悶的是她們點餐都直接找最貴的餐點，然後就默默等他付款。

他強調男生要有紳士風度，所以沒關係，只是跟這幾位女生聊天後，得知多數都是租房，薪資皆三萬左右，讓他很懷疑女生們平常吃飯難道也是選這樣的單價。原PO補充可以接受情侶吃喝玩樂都由男生出，但第一次見面連朋友都還不是，正是互相觀察的階段，怎麼都這麼理所當然的等男士買單。他表示約會流程通常就是先開車去接對方，然後把車停到自家地下室，再一起走路到附近餐廳吃飯，但坦言「暫時也不想再約聚餐，感覺不是太好」。

貼文曝光後有網友分析「如果是聰明的女生看到男生這種條件，應該初次見面多少會裝一下滷肉飯很好吃，怎麼可能一下就真面目露出來」、「第一次見面約的地方可能太盛重了，約咖啡廳或簡餐餐廳」、「給對方載的多少會想知道你開什麼車吧！還有你又開去家裡停，這些你都一直暴露你的財力」、「也有可能你前面亮太多底牌了吧，她們覺得滷肉飯配不上你、高級餐廳的價位她們配不上」。

交友軟體 兩性關係 約會

延伸閱讀

小孩搭公車哭鬧！媽警告「小心被趕下車」 司機冷回1句話全場沉默

她嫌木頭工程師「貼心卻難聊」 網見對話喊不適合：放過對方

愛打聽年終！考績差同事「獎金比人少」瘋狂抱怨：主管有偏見

求婚計畫被女友閨密們「已讀不回」…他納悶原因 網全搖頭：別硬揪

相關新聞

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區還有在收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

親戚給500萬託孤…他猶豫是否接受 網見這句直搖頭：潛意識已當負擔

幫他人照顧小孩要承擔很多責任，一定要審慎思考。近日有網友發文，表示自己的親戚是癌症末期，希望在自己去世後將小孩交由原PO照顧，讓他有點猶豫。

金玉涼言

年輕時跌倒，人生閱歷不夠多；年老時跌倒，核心肌群不夠強。

【啦啦隊大叔】程耀毅／這樣你們還要來嗎？

「我們學校的畢業典禮會選在英國第二古老的大教堂舉辦，除學生必須要付錢參加及租畢業服之外，每位家長還需要購買入場券，合計一...

【父母心情】賽夏客／築夢的女兒

女兒高三時因壓力過大，罹患甲狀腺功能亢進，無法顧及課業，成績一落千丈，被聯考排除在外，無校可念。擠進升學窄門是多數人深信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。