受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

交友軟體認識對象方便還能事先篩選，是現代人尋找伴侶的好工具。一名網友卻在Dcard抱怨，自己在交友軟體約出來的女生多數吃飯都讓他買單，而且明明收入不高卻都點高單價品項。原PO表示自己的條件很不錯，車子是瑪莎拉蒂、住在高級社區，還有收租房子，感嘆是不是找不到「吃滷肉飯也會開心的女生」。

原PO透露自己目前是上市IC設計公司工程師，身高180公分、體重72公斤，個性隨和，因為有混血輪廓較深，會玩各種樂器也喜歡旅行、運動。他透露近日陸續跟五位談得比較來的女生吃飯，年齡大約落在30至35歲，直言「外貌普遍跟網路照片落差都蠻大」，但強調自己非「外貌協會」，所以不在意。雖然聊天多數都很順暢，但讓他納悶的是她們點餐都直接找最貴的餐點，然後就默默等他付款。

他強調男生要有紳士風度，所以沒關係，只是跟這幾位女生聊天後，得知多數都是租房，薪資皆三萬左右，讓他很懷疑女生們平常吃飯難道也是選這樣的單價。原PO補充可以接受情侶吃喝玩樂都由男生出，但第一次見面連朋友都還不是，正是互相觀察的階段，怎麼都這麼理所當然的等男士買單。他表示約會流程通常就是先開車去接對方，然後把車停到自家地下室，再一起走路到附近餐廳吃飯，但坦言「暫時也不想再約聚餐，感覺不是太好」。

貼文曝光後有網友分析「如果是聰明的女生看到男生這種條件，應該初次見面多少會裝一下滷肉飯很好吃，怎麼可能一下就真面目露出來」、「第一次見面約的地方可能太盛重了，約咖啡廳或簡餐餐廳」、「給對方載的多少會想知道你開什麼車吧！還有你又開去家裡停，這些你都一直暴露你的財力」、「也有可能你前面亮太多底牌了吧，她們覺得滷肉飯配不上你、高級餐廳的價位她們配不上」。